Provod se chystá na první evropský start od loňského dubna. A touží po rekordní palbě

Slávistický fotbalista Lukáš Provod bude mít ve čtvrteční domácí odvetě 2. předkola Evropské konferenční ligy proti gibraltarskému outsiderovi St Joseph's o motivaci navíc. S týmem by se rád pokusil překonat historicky nejvyšší vítězství vršovického klubu v soutěžích UEFA, jímž je výhra 5:1.

Pětadvacetiletý reprezentační záložník kvůli umělé trávě z preventivních vynechal úvodní vzájemný duel, v odvetě už ale podle všeho chybět nebude a v pohárech nastoupí poprvé od loňského dubna.

Slavia si třikrát v historii připsala v pohárech výhru 5:1 a proti gibraltarskému trpaslíkovi, kterého před týdnem venku porazila 4:0, by mohla zaútočit na rekordní zápis. "Pro mě je to nová informace, že nejvyšší výsledek byl 5:1. Jakýkoliv rekord, jakákoliv stopa, kterou v Evropě můžeme zanechat, je dobrá. Budeme se snažit a dělat vše pro to, abychom to překonali," řekl na tiskové konferenci Provod.

První duel na Gibraltaru na umělé trávě vzhledem k nedávnému těžkému zranění kolena raději vynechal. "Byl jsem rád za to, že jsem nemusel na Gibraltaru nastoupit. Podmínky nebyly pro moje koleno úplně ideální, už předzápasový trénink byl pro mě takový složitější. Jsem rád, že se to zvládlo takhle dobře i beze mě. Zítra budu rád, když budu mít možnost nastoupit," uvedl Provod.

Vítěz ankety o nejlepšího hráče české ligy za sezonu 2020/21 v evropských pohárech kvůli zranění nehrál od utkání s Arsenalem (0:4) vloni v dubnu. Na jaře se sice vrátil na trávníky, ale nefiguroval na soupisce Pražanů pro Evropskou konferenční ligu.

"Těším se strašně moc, protože minulou sezonu jsem poháry nehrál. Přesně kvůli těmto zápasům fotbal hrajeme. Evropa je něco navíc, bude to také první ostrý zápas po té pauze," prohlásil Provod.

Po příchodu nových hráčů má ve středu pole velkou konkurenci. "Konkurence je zdravá, dobrá, ve Slavii to asi nikdy nebude jinak. Na všech postech je kvalita obrovská. Je to na jednotlivých hráčích, jak se s tím poperou. Když přicházejí noví hráči, je to vždy jen posílení a motivace pro hráče, kteří už tu byli. Aby se posouvali dál a aby ukázali trenérům, že jsou lepší než ti noví, co přišli," řekl Provod.