Pro nás je jednička. Klub Coufalův úlet neřeší, chystá se prodloužení smlouvy

Návrat Vladimíra Coufala do klubu po průšvihu během reprezentační přestávky proběhl podle londýnských médií naprosto hladce. Ve West Hamu nebude mít český fotbalista žádný problém, naopak se podle všeho chystá prodloužení smlouvy.

"Bad Boy Vladimír Coufal byl přivítán zpět v týmu," zní titulek na fanouškovském webu Claret and Hugh, jehož informace přímo z klubu často citují další londýnská média věnující se dění ve West Hamu.

"Jeho velká chyba v podobě pobytu v nočním klubu do ranních hodin dva dny před zápasem Česka byla okamžitě odpuštěna," píše magazín a dokonce přináší vyjádření insidera, podle kterého se lidem v klubu spíše ulevilo, když se pravý obránce do klubu vrátil dřív a bez rizika možného zranění.

"Pro nás je jedničkou na post pravého beka a určitě s ním prodloužíme smlouvu ještě před koncem aktuální sezony. To, co se stalo v reprezentační přestávce, na tom nic nezmění," citují Claret and Hugh "svého člověka".

Jednatřicetiletý Coufal byl vyřazen z reprezentačního srazu společně s Jakubem Brabcem a Janem Kuchtou. Trojice byla v noci ze soboty na neděli do ranních hodin na olomoucké diskotéce a následně přišla o pondělní zápas s Moldavskem, po kterém národní tým slavil postup na mistrovství Evropy.

V úterý se Coufal omluvil prostřednictvím svých sociálních sítí.

"Udělal jsem obrovskou chybu, kterou si budu do konce života vyčítat. Poprvé v životě jsem porušil vlastní zásady, ve které jsem celou kariéru věřil a striktně je dodržoval. Připravil jsem se o krásný zážitek s týmem. Všichni, kteří mě znají, tak ví, že tohle je pro mě trest nejvyšší," uvedl bývalý slávista a zdůraznil, že se "něco takového už nikdy nebude opakovat".

Zatímco v Česku byl za své chování podroben poměrně ostré kritice z řad fotbalových legend, úplně opačný pohled nabídl na Britských ostrovech bývalý útočník Hammers Frank McAvennie.

"Nespáchal žádný zločin, nechápu, proč byl z týmu vyhozen," uvedl pro Football Insider čtyřiašedesátiletý rodák z Glasgow, který za Kladiváře sázel góly během dvou angažmá, v polovině osmdesátých a na začátku devadesátých let.

"Pravidla jsou od toho, aby se porušovala. Byl venku se dvěma svými spoluhráči na skleničce. To přece není zločin. I v reprezentaci jsou kluci, kteří rádi chodí na pivo. Nechápu, proč ho poslali domů. Nemůžu tomu uvěřit, abych byl upřímný," řekl McAvennie.

Předpovídal, že po návratu zpět do klubu nebude mít incident na Coufalovo působení ani ten nejmenší negativní vliv.

"Fanoušci ho přivítají, viděli jen to, že šel na pivo. Je jen škoda, že se z toho dělá taková aféra," dodal muž, který nasbíral pět reprezentačních startů ve skotských barvách.

V sobotu odpoledne by Coufal neměl chybět v základní sestavě West Hamu, který zavítá do Burnley, na půdu nováčka a posledního celku tabulky. V posledních sedmi ligových zápasech odehrál český obránce plnou porci minut, na kontě má hned čtyři gólové asistence. Platnou smlouvu má ve východním Londýně do 30. června příštího roku.