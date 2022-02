Přívětivý los: Slavia se v osmifinále Evropské konferenční ligy utká s Lincem

Fotbalisté Slavie Praha se v osmifinále Evropské konferenční ligy utkají s Lincem. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu. Český šampion začne dvojzápas s aktuálně osmým týmem rakouské ligy 10. března doma, odveta je na programu o týden později na soupeřově hřišti.

Slavia ve čtvrtek po domácím vítězství 3:2 vyřadila Fenerbahce Istanbul a zůstala posledním českým zástupcem v této sezoně evropských pohárů. Sparta prohrála v Bělehradě s Partizanem a ze soutěže vypadla. Červenobílí vloni stejně jako v roce 2019 došli do čtvrtfinále Evropské ligy, jejich maximem je semifinále Poháru UEFA ze sezony 1995/96.

Slávisté pro osmifinále chtěli atraktivního soupeře, nejlépe AS Řím. Přání jim nevyšlo, na druhou stranu dostali jednoho z papírově přijatelnějších protivníků. Pražané budou favoritem a mají reálnou šanci, aby postoupili, což může být klíčové v boji o první patnáctku žebříčku národních koeficientů UEFA. Patnácté místo jako poslední zaručuje účast pěti mužstev v pohárech.

Zápasy s LASK budou mimořádné pro dánského záložníka Slavie Madse Emila Madsena, který právě z Lince vloni v létě do Edenu přestoupil. "Jsem šťastný. Přál jsem si LASK, pro mě je to ten nejlepší možný soupeř, kterého jsme mohli dostat," řekl v nahrávce pro média Madsen.

"Z těch týmů, které tam byly, jsme si přáli AS Řím. Ale zase pokud to nevyšlo, LASK byla druhá varianta. Je to soupeř, o kterém i díky Emilovi dost víme. Je to blízko, dojezdová vzdálenost, takže jsme spokojeni," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Linec se v roce 2017 vrátil do rakouské nejvyšší soutěže a v sezoně 2018/19 skončil v domácí lize na druhém místě za suverénem Salcburkem. V minulých dvou ročnících obsadil shodně čtvrtou příčku. Aktuálně mu patří až osmá pozice mezi 12 účastníky nejvyšší soutěže.

Bývalý mládežnický reprezentant Twardzik přestoupil do Lince letos v lednu z Trnavy. Devětadvacetiletý obránce nechybí na soupisce pro Evropskou konferenční ligu.

LASK vzhledem k výstavbě nového stadionu hraje domácí zápasy mimo Linec, v pohárech má azyl v Klagenfurtu. I proto momentálně oficiálně nemá v názvu jméno města. V této pohárové sezoně vyhrál skupinu Evropské konferenční ligy s pěti výhrami a jednou remízou před Maccabi Tel Aviv, Helsinkami a Alaškertem a na rozdíl do Slavie nemusel hrát úvodní kolo vyřazovací fáze.

"Zahrát si proti lídrovi české ligy je pro nás velkou výzvou. Těšíme se na skvělé dva vyřazovací zápasy. Protože vzdálenost není příliš velká, je los ideální i pro naše fanoušky," řekl klubového webu trenér LASK Andreas Wieland.

Maximem Lince na evropské scéně je osmifinále Evropské ligy ze sezony 2019/20. S českým klubem se LASK v pohárech utkal jen jednou, v sezoně 1985/86 v Poháru UEFA vyřadil Ostravu po vítězstvích 2:0 a 1:0. Český celek naposledy narazil na rakouského soupeře v létě, kdy Sparta v kvalifikaci Ligy mistrů přešla přes Rapid Vídeň.

Los osmifinále fotbalové Evropské konferenční ligy (první utkání 10. března, odvety 17. března): Slavia Praha - LASK Linec, Marseille - Basilej, Leicester - Rennes, PAOK Soluň - Gent, Arnhem - AS Řím, PSV Eidhoven - FC Kodaň, Bodö/Glimt - Alkmaar, Partizan Bělehrad - Feyenoord Rotterdam.