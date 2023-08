Přestupové šílenství: Kane bude nejdražším hráčem bundesligy, Caicedo Premier League

V den startu nového ročníku zažívá fotbalová Premier League rekordní transfery. Útočník Tottenhamu Harry Kane přece jen odchází do Bayernu Mnichov a bude nejdražším hráčem v historii bundesligy. A Liverpool koupil z Brightonu Moisése Caiceda, jenž bude pro změnu nejdražším hráčem v dějinách anglické elitní soutěže.

Kane podle médií přece jen souhlasil s přestupem z Tottenhamu do Bayernu Mnichov. Transfer třicetiletého Angličana by měl bundesligové šampiony vyjít na více než 100 milionů eur (2,4 miliardy korun).

Bayern se s Tottenhamem dohodl už během čtvrtka, sám Kane ale podle BBC upřednostňoval spíš pokračování v londýnském celku, v němž působí od mládežnických let.

Deník Bild nebo televize Sky Sports ale dnes informovaly, že kapitán anglické reprezentace přece jen odletí do Mnichova na zdravotní prohlídku. V Bavorsku je pro něj připravena čtyřletá smlouva.

Kaneův přestup se stane nejdražším nákupem v šedesátileté historii bundesligy. Anglický kanonýr by se měl stát novou ofenzivní oporou, kterou Bayern marně hledal po loňském odchodu Roberta Lewandowského do Barcelony. Senegalec Sadio Mané se neprosadil podle představ a po jedné sezoně zamířil na začátku srpna do saúdskoarabského an-Nasru.

S 58 góly nejlepší střelec anglické reprezentace má v Tottenhamu smlouvu do roku 2024. V týmu "Kohoutů" působí od roku 2004 s výjimkou dvou let, která strávil na hostování. Před dvěma lety měl o něj zájem Manchester City, klubový šéf Daniel Levy ale tehdy 100 milionů liber (2,8 miliardy korun) odmítl.

Kane se stal třikrát nejlepším kanonýrem anglické ligy, v níž dal 213 gólů. Po Alanu Shearerovi (260) je druhým nejlepším střelcem v historii soutěže. S Tottenhamem i reprezentací ale stále čeká na první trofej.

Na klubové úrovni jí byl nejblíže v roce 2019, kdy Londýňané ve finále Ligy mistrů nestačili na Liverpool. S reprezentací před dvěma lety došel do finále mistrovství Evropy, v němž před domácím publikem ve Wembley Angličané podlehli Itálii v penaltovém rozstřelu.

Bayern během letního přestupního zatím posílili Raphaël Guerreiro, Konrad Laimer a Kim Min-če.

Rekordní transfer ale dnes padl i v Premier League. Liverpool se dohodl na přestupu ekvádorského fotbalisty Moisése Caiceda z Brightonu. Podle britských médií zaplatí "Reds" za jednadvacetiletého záložníka až 127 milionů eur (3,07 miliardy korun) a udělají z něj nejdražšího hráče v historii anglické ligy.

Dosavadní rekord drží Chelsea, která v zimě přivedla z Benfiky Lisabon argentinského mistra světa Enza Fernándeze za 121 milionů eur (2,92 miliardy korun).

Londýnský klub měl zájem i o Caiceda, ten má ale namířeno do Liverpoolu, kde obnoví ve středu pole spolupráci s bývalým spoluhráčem z Brightonu Alexisem Mac Allisterem.

Caicedo přišel do Brightonu z ekvádorského celku Independiente del Valle za pět milionů eur (121 milionů korun). V Premier League debutoval teprve v dubnu minulého roku, v 45 zápasech dal dvě branky. V národním týmu má bilanci 32 utkání a tři góly.

Liverpool těsně před startem anglické ligy, kterou zahájí v neděli proti Chelsea, pokračuje v obměně kádru. V létě tým opustili zkušení záložníci Fabinho, James Milner nebo kapitán Jordan Henderson. Kromě Mac Allistera přišel ještě maďarský středopolař Dominik Szoboszlai.