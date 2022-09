Desetiletí kluci přišli o sponzora. Vzhledem k jejich věku byl poněkud kontroverzní

Tenhle obchod vzbudil rozpaky. Žákovský fotbalový tým Burton Joyce z anglického Nottinghamu získal poněkud rozporuplného sponzora. Mecenášem desetiletých kluků se stala společnost Hooters. Tedy firma proslulá tím, že v provozovnách její sítě sport barů obsluhují zákazníky vyzývavě oblečené servírky.

"Opravdu si někdo myslí, že je tohle vhodné?" ptal se jeden z uživatelů na sociálních sítích. "Co přijde příště? Bude skauty sponzorovat Ann Summers?" přizvukoval další v připomínce řetězce erotických obchodů. "Nebo bude ve školách inzerovat klub tanečnic na klíně?" pokračoval rozhořčeně.

Jiní brali oznámení sponzorské dohody s nadhledem. "Tipuju, že na příštím zápase budou všichni tatínkové," napsal v diskusi Lee Deewey.

Hooters, v angličtině slangový výraz pro prsa, je americká společnost, která provozuje v 29 zemích světa zhruba 400 poboček sport barů a grilů. V Anglii je jedna jediná (stejně jako v Česku v Praze): právě v Nottinghamu, kde Burton Joyce sídlí.

"Hooters Nottingham je hrdá, že je novým sponzorem týmu Burton Joyce do 10 let. Přejeme vám v sezoně hodně štěstí, kluci. Nandejte jim to!" napsala společnost v prohlášení.

A zveřejnila fotografie, na nichž chlapci stojí v dresech s logem společnosti po boku dvou půvabných dívek ve firemních barvách. Nutno přiznat, že ty na sobě mají alespoň více oblečení, než je u pracovních uniforem servírek Hooters obvyklé…

Hooters spark outrage by sponsoring local U10s football team in Nottingham. pic.twitter.com/cGYyh7W0M1 — SPORTbible (@sportbible) September 2, 2022

Jenže ze sponzorské dohody nakonec na nátlak veřejnosti a po zásahu anglické Fotbalové asociace (FA) sešlo. Její řády totiž při zápasech zakazují nošení jakékoliv části vybavení, které by mohlo být považováno "za škodlivé pro blaho, zdraví nebo obecný zájem mladých lidí nebo je jinak považováno za nevhodné".

A dres s logem Hooters prý do této kategorie spadá. "Tu smlouvu musí zrušit," citoval už deník Sun vyjádření oblastního vedení FA.

"Chápeme těžkosti, se kterými se potýká výkonnostní fotbal, ale vyzýváme všechny kluby, které hledají příjmy ze sponzoringu, aby si byly vědomy platných předpisů nebo aby nás kontaktovaly se žádostí o konzultaci," uvedla asociace.

Šéfové mládežnického týmu z Nottinghamu raději ustoupili. "Na radu Fotbalové asociace potvrzuje Burton Joyce Football Club, že odstupujeme od zmiňovaných dresů a nebudou používány," napsal klub v úterý.

Je tak dost dobře možné, že se žáci Burtonu vrátí k předchozímu sponzorovi. Tím byla z hlediska řádů "nezávadná" elektrikářská firma.