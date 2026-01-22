Plzeň - Porto 1:1. Po další heroické bitvě zůstává Plzeň v Evropské lize neporažena

Sledovali jste online přenos z utkání fotbalové Evropské ligy mezi Viktorií Plzeň a Portem.
ŽIVĚTrumpovi vyslanci Witkoff a Kushner v Kremlu jednají s Putinem
Ruský prezident Vladimir Putin v Kremlu jedná se zvláštním vyslancem Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem, informuje agentura TASS. Schůzka se týká možností ukončení války na Ukrajině. Podle TASS projednají také pozvánku pro Rusko do Trumpem nově vytvořené Rady míru a ruská aktiva zmrazená ve Spojených státech za předchozí administrativy Bidena.
Šulc přispěl tentokrát asistencí, Lyon nadále kraluje Evropské lize
Fotbalisté Olympique Lyon zvítězili v 7. kole Evropské ligy v Bernu 1:0 a zajistili si postup do osmifinále. K šesté výhře francouzského týmu přispěl asistencí Pavel Šulc.
ŽIVĚO vlastnictví Grónska ani těžbě v něm jsme vůbec nemluvili, vyvrátil Trumpova slova Rutte
Při středečním jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem nehovořil šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte o tom, zda Grónsko zůstane autonomní součástí Dánského království. Rutte podle Reuters řekl, že s Trumpem nemluvil ani o využívání důležitých nerostných surovin, které americký prezident deklaroval.
ŽIVĚKe členství v Trumpově Radě míru by se mělo Česko vyjádřit až podle podmínek, prohlásil Pavel
Ke členství v Radě míru ustavené americkým prezidentem Donaldem Trumpem by se měla Česká republika vyjádřit až podle podmínek a jejích pravomocí, řekl ve čtvrtek prezident Petr Pavel novinářům při návštěvě Olomouckého kraje. Nikdo dosud neviděl statut nebo mandát rady, neví se o ní skoro nic, dodal. Pozvánku ke členství v Radě míru dnes Česko dostalo stejně jako řada dalších států.
Skiareály hlásí ideální podmínky. Meteorologové řekli, kdy přijde sněhová nadílka
Česko čeká zatažený víkend. Tuhé mrazy lehce povolí, ale na většině území se teploty stále udrží kolem nuly. Na pondělí pak předpovědi hlásí sněhovou nadílku, která by mohla zasáhnout celou republiku.