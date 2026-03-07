Olomouc v závěru sebrala Jablonci všechny body, v Ďolíčku se červenalo

Fotbalisté Olomouce v 25. kole první ligy zvítězili v Jablonci 2:1 a posunuli se na pátou příčku neúplné tabulky. V prvním poločase skóroval hostující stoper Louis Lurvink, po přestávce vyrovnal Jan Chramosta z penalty, ale v závěru rozhodl Jáchym Šíp. Hanáci vyhráli v lize na hřišti třetího Jablonce poprvé od srpna 2005 a po 18 zápasech bez vítězství na Střelnici.
Sigma bodovala naplno tři kola po sobě a ideálně se naladila na čtvrteční úvodní osmifinálový souboj v Konferenční lize s Mohučí. Severočeši, kteří v úterý vyřadili ve čtvrtfinále domácího poháru po penaltovém rozstřelu Slavii, prohráli druhé kolo za sebou a můžou přijít o třetí místo, pokud Plzeň v nedělním duelu zvítězí v Hradci Králové.
První dramatický moment dnešního utkání přišel na konci úvodní čtvrthodiny. Sudí Starý nařídil za ruku olomouckého Jásira penaltu. Na pokyn videorozhodčího však zamířil k monitoru, kde zjistil, že dříve zahrál rukou domácí Novák, takže pokutový kop odvolal.
Zápas pak nabízel hlavně tvrdé souboje. O další rozruch se postaral olomoucký Ghali. Za faul na Čanturišviliho si vysloužil žlutou kartu a po chvilce stejného hráče znovu nakopl. Rozhodčí mu však další kartu neudělil a ušetřil ho tak vyloučení. Právě Ghali pak byl na začátku gólové akce. Po jeho centru Baráth trefil tyč, k dorážce se dostal Lurvink a připsal si první trefu v olomouckém dresu po přestupu z Pardubic. Jablonec doma v lize inkasoval poprvé po 425 minutách.
Domácí srovnali hned po přestávce. Chramosta svým centrem trefil Lurvinkovu ruku a sudí už pokutový kop neodvolal. Sám Chramosta ho proměnil a v tabulce střelců si polepšil na devět branek. V lize kopal celkem 15 penalt a všechny je proměnil.
Jablonec ve druhém poločase diktoval tempo, ale do větších šancí se nedostával. Hanáci byli nakonec šťastnější a v závěru rozhodli ze standardní situace. Sláma rozehrál rohový kop, míč propadl až na zadní tyč, kde Šíp dotlačil míč do branky. Svou třetí trefou do tabulky střelců se postaral o vůbec první gól Olomouce po rohovém kopu v ligové sezoně.
Sigma prohrála jediné z minulých devíti vzájemných ligových utkání a venku v nejvyšší soutěži zvítězila podruhé za sebou. Jablonec doma v lize nebodoval po pěti duelech a prohrál tam teprve druhý z posledních 19 zápasů.
Dukla čeká na výhru 12 zápasů
Hráči Teplic remizovali doma 0:0 s poslední Duklou. Severočeši zvítězili v jediném z posledních šesti utkání nejvyšší soutěže, ve čtyřech z minulých pěti kol však bodovali a v neúplné tabulce jim patří 10. místo. Pražané nevyhráli dokonce 12 ligových zápasů, v šestém jarním duelu získali teprve druhý bod.
Teplice vstoupily do utkání lépe, stoprocentní gólovou šanci si ale během prvního poločasu nevypracovaly. V úvodu Autovu nebezpečnou střelu zablokovala obrana a v 22. minutě nigerijský útočník netrefil čistě míč na zadní tyči po centru ze standardní situace.
Rovněž Dukla byla daleko ke vstřelení branky, její první v jarní části sezony. Až v nastaveném čase se po ojedinělé kombinaci ocitl na malém vápně nikým nehlídaný Gilbert, vyslal však hodně nepřesnou střelu a jen potvrdil, že Pražané mají se 14 góly nejhorší ofenzivu soutěže.
Po změně stran pokračoval vyrovnaný duel s minimem zajímavých situací. V 55. minutě záložník hostů Hanousek vyzkoušel štěstí z dálky, jeho ráně chybělo asi půl metru. Jedinou šanci si domácí vypracovali až v nastavení, kdy se v nepřehledné tlačenici před bránou dostal k míči Svatek, Bačkovský ale včas vyběhl a jeho zakončení vykopl.
Dukla neskórovala sedmý ligový zápas v řadě a s 10 nerozhodnými výsledky je remízovým "králem" nejvyšší soutěže. Ani na 13. pokus venku jako jediná v ligové sezoně nezvítězila a s pěti body je tam nejhorším týmem. Pod trenérem Šustrem má ze čtyř duelů bilanci dvou remíz a porážek. Teplice podlehly dnešnímu soupeři doma v jediném z dosavadních 11 měření sil v nejvyšší soutěži, potřetí za sebou tam s ním však remizovaly.
Klokani i Liberec hráli o deseti
Bohemians remizovali s Libercem bez branek a se Slovanem si zopakovali říjnový výsledek z úvodního vzájemného duelu v sezoně. Oba týmy dohrávaly v deseti, v 64. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen domácí Jan Matoušek, o 18 minut později ho napodobil hostující Afolabi Soliu. Nejblíže k brance měl v polovině druhého dějství Petr Hodouš, radost z druhého gólu v ligové kariéře mu pokazil těsný ofsajd.
Liberec v lize s Bohemians potřetí za sebou neprohrál a neinkasoval, v Ďolíčku nicméně čeká na vítězství už čtyři zápasy. Slovan ztratil body počtvrté z posledních pěti kol a může přijít o páté místo v tabulce.
"Klokani" sice podruhé po sobě neskórovali, ale potřetí z minulých čtyř ligových zápasů neprohráli a na 11. příčce nadále mají stejný počet bodů jako desáté Teplice.
Bohemians nastoupili s jedinou změnou v základní sestavě oproti minulému kolu a porážce v Olomouci, do hry se vrátil uzdravený Čermák. Liberecký trenér Kováč zamíchal se zahajovací jedenáctkou po nezdaru s Hradcem Králové na čtyřech pozicích.
Pražané začali aktivněji a v 19. minutě měli první větší šanci. Po centru z levé strany usměrnil míč na dlouhou nohu k tyči Havel, brankář Koubek však zasáhl. Na opačné straně napřáhl z velké dálky Stránský a gólman Frühwald jeho přízemní střelu vyrazil na roh.
V 28. minutě se dostal do samostatného úniku domácí Matoušek, jenže balon se mu na těžkém terénu zamotal a Koubek si připsal snadný zákrok. Největší šanci první půle měl liberecký Mašek, ve 42. minutě ale těsně minul.
Chvíli po přestávce napálil z hranice vápna balon z voleje Soliu a Frühwald jeho pokus do horního rohu vytáhl na roh. V 53. minutě stejný hráč po chybě v domácí rozehrávce poslal do malého vápna střílený centr a nabíhající Mahmic z vyložené šance zamířil o kousek vedle.
Matoušek neodehrál povedený zápas. Po hodině inkasoval dvě žluté karty krátce po sobě, druhou u půlící čáry za zákrok na unikajícího Soliua a sudí Černý ho v 64. minutě vyloučil. Severočeši mohli přesilovku využít hned za šest minut, Hodouš zkušeně přehodil Frühwalda, gól ale nakonec neplatil, neboť přebíral míč o 13 centimetrů v ofsajdu.
I Severočeši dohrávali po zbytečném vyloučení v deseti. Soliu nejprve v úvodu druhé půle dostal žlutou kartu za nafilmovaný pád ve vápně, v 82. minutě pak nesmyslně "dohrál" domácího Hůlku a sudí Černý ho po dalším napomínání vyloučil.
V rozkouskovaném závěru už měl větší šanci pouze Diakité v 87. minutě, jeho pokus vyrazil Frühwald. Slovan potvrdil střelecké trápení a ve třetím kole po sobě neskóroval. Severočeši venku v nejvyšší soutěži popáté za sebou nezvítězili. Bohemians ztratili body poosmé z posledních devíti domácích ligových duelů.
„Záchranáři“ vyválčili bod
Slovácko v záchranářském boji dělilo body s Mladou Boleslaví po výsledku 2:2. Obě jeho branky vstřelil Patrik Blahút. Na jeho první rychlou trefu ze třetí minuty odpověděl ještě do přestávky Solomon John, v 64. minutě zařídil vedení hostům David Kozel, ale v 78. minutě Blahút srovnal.
Tým z Uherského Hradiště nenavázal na předchozí dvě ligové výhry a zůstal na první barážové pozici o bod za dnešním soupeřem. Středočeši bodovali čtvrté kolo po sobě, přičemž potřetí hráli nerozhodně, a jsou nadále třináctí.
O první nebezpečnou střelu se hned v úvodních vteřinách postaral hostující Karafiát, Heča ji ale vyrazil na roh. Ofenzivní plány hostů narušila třetí minuta. Míč po ose Havlík, Ndubuisi prošel pokutovým územím až k volnému Blahútovi, který otevřel skóre. Mladá Boleslav v soutěžních utkáních inkasovala po 393 minutách; v úterním čtvrtfinále domácího poháru vyřadila Spartu po penaltovém rozstřelu, po 120 minutách skončil duel 0:0.
Hosty obdržená branka nesrazila, dále se snažili o zteč slovácké branky, často pronikli do pokutového území, jenže bez finální přihrávky a koncovky. V druhé části první půle převzali iniciativu svěřenci Romana Skuhravého. I jejich snaha narážela na pevný obranný blok Boleslavi, takže příležitostí ke změně skóre v jinak svižné partii diváci moc neviděli.
Ve 34. minutě ukázal John, co dělat, když kombinace až do vápna nefunguje zrovna ideálně. Nigerijský křídelník se od postranní čáry prokličkoval na osu hřiště a tvrdou střelou z 20 metrů prostřelil Heču. V ligové sezoně skóroval počtvrté.
Ve 40. minutě mohl udeřit znovu, po Horákově chybné rozehrávce šel sám na Heču. Jenže domácí brankář se ve svém 250. ligovém zápase v kariéře blýskl skvělým zákrokem.
Po přestávce chvíli dirigovali tempo domácí a dvakrát po sobě se mohl stát hrdinou okamžiku veterán Petržela, hrající rekordní 536. ligový zápas. V 52. minutě se prodral do šestnáctky a zamířil těsně vedle, o dvě minuty později jej v ještě nadějnější pozici vychytal Floder.
Vyznamenal se i jeho protějšek Heča, když vytáhl střely Ševčíka a Kabonga. Bylo to ve fázi duelu, kdy zase měli navrch hosté, což doložila 64. minuta. Mladoboleslavští rozehráli standardní situaci, přes Johna a Hybše se míč dostal do pokutového území, odkud jej poslal do sítě Kozel. Syn jabloneckého trenéra Luboše Kozla zaznamenal premiérovou trefu v nejvyšší soutěži.
Slovácko se nevzdalo, Suchan nepropálil blok hostujících těl, další nápor domácích podpořili ofenzivní střídající hráči Krmenčík a Marinelli. O vyrovnání se ale postaral Blahút a stal se prvním hráčem Slovácka, který dal v sezoně dvě branky v jednom utkání. Po kombinaci v šestnáctce prostřelil Flodera. Pro slovenského záložníka šlo o první dvougólový zápas v ligové kariéře, se třemi zásahy je zároveň nejlepším střelcem svého mužstva v ročníku nejvyšší soutěže. Středočeši mají s 49 obdrženými góly nejhorší obranu ligy.
V hektickém závěru se domácí snažili strhnout výhru na svoji stranu. Střely Ouandy, Krmenčíka a Stojčevského byly jen kousek od cíle, jenže do sítě nedoputovaly. Havlíkův pokus skončil na tyči a v nastavení zachránil Středočechům bod vynikajícím zákrokem Floder.
Slovácko prohrálo jediný z posledních 12 vzájemných ligových zápasů, Mladou Boleslav ale v nejvyšší soutěži pětkrát po sobě neporazilo a počtvrté v řadě s ní remizovalo.
25. kolo první fotbalové ligy:
FK Jablonec - Sigma Olomouc 1:2 (0:1)
Branky: 47. Chramosta z pen. - 37. Lurvink, 88. Šíp. Rozhodčí: Starý - Zoufalý, Slavíček - Kocourek (video). ŽK: Cedidla, Novák - Ghali, Šturm, Baráth, Beran, Koutný, Slavíček. Diváci: 2198.
Jablonec: Mihelak - Cedidla (90.+1 Pantalon), Tekijaški, Novák - Čanturišvili, Okeke, Sedláček, Polidar (19. Sobol) - Zorvan (64. Puškáč), Chramosta (64. Singhateh) - Jawo (46. Hollý). Trenér: Kozel.
Olomouc: Koutný - Hadaš (59. Slavíček), Lurvink, Elbel, Sláma - Beran (90.+3 Spáčil), Baráth - Šturm, Sejk (81. Mikulenka), Ghali (59. Šíp) - Jásir (59. Kliment). Trenér: Janotka.
Bohemians Praha 1905 - Slovan Liberec 0:0
Rozhodčí: Černý - Hájek, Kotík - Zelinka (video). ŽK: Smrž, Matoušek, Hejkal (asistent trenéra), Miller (trenér brankářů) - N'Guessan, Soliu, Mašek. ČK: 64. Matoušek - 82. Soliu. Diváci: 5872.
Bohemians: Frühwald - Hůlka, Lischka, Kadlec (75. Drchal) - Kareem, Sakala, Smrž (75. Sosseh), Havel - Čermák (90. Kovařík) - Ristovski (75. Hilál), Matoušek. Trenér: Veselý.
Liberec: Koubek - Icha, N'Guessan, Drakpe, Koželuh - Stránský, Diakité - Hodouš (74. Sychra), Mahmic (84. Juliš), Soliu - Mašek (84. Letenay). Trenér: Kováč.
FK Teplice - Dukla Praha 0:0
Rozhodčí: Wulkan - Vlček, Šůma - Kvítek (video). ŽK: Halinský - Kozma, Tijani, Hanousek, Traoré, Milla. Diváci: 3248.
Teplice: Trmal - L. Mareček, Halinský, Večerka - Radosta, Kodeš (87. Jakubko), Bílek, Riznič (78. Švanda) - Náprstek (64. D. Mareček) - Auta (78. Svatek), Pulkrab (64. Kozák). Trenér: Frťala.
Dukla: Bačkovský - Unušič, Kozma, Traoré, Penxa - Tijani, Hanousek - Černák (46. Kreiker), Čermák (90.+5 Hindi), Gilbert (89. Diallo) - Pekhart (72. Milla). Trenér: Šustr.
1. FC Slovácko - FK Mladá Boleslav 2:2 (1:1)
Branky: 3. a 78. Blahút - 34. John, 64. Kozel. Rozhodčí: Radina - Macháč, Pospíšil - Rouček (video). ŽK: R. Skuhravý (trenér) - Kozel, Majer (trenér). Diváci: 3512.
Slovácko: Heča - Vaško (72. Marinelli), Rundič, Stojčevski - Ndubuisi (31. Reinberk), Horák (61. Šviderský), Tetour, Blahút - Havlík, Petržela (61. Krmenčík) - Suchan (72. Ouanda). Trenér: R. Skuhravý.
M. Boleslav: Floder - Matoušek (46. Macek), Králik, Hybš - Kostka, Karafiát, Kozel (81. Pech), Šubert (69. Mareš) - Ševčík, John (69. Langhamer) - Kabongo (81. Kolářík). Trenér: Majer.
Tabulka:
1.
Slavia
24
17
7
0
52:18
58
2.
Sparta
24
15
6
3
48:25
51
3.
Jablonec nad Nisou
25
13
6
6
32:25
45
4.
Plzeň
24
12
6
6
42:31
42
5.
Olomouc
25
11
6
8
26:23
39
6.
Liberec
25
10
8
7
37:24
38
7.
Hradec Králové
24
9
7
8
34:29
34
8.
Karviná
24
10
2
12
35:40
32
9.
Zlín
24
8
7
9
29:29
31
10.
Teplice
25
6
9
10
24:30
27
11.
Bohemians 1905
25
7
6
12
20:30
27
12.
Pardubice
24
6
8
10
29:41
26
13.
Mladá Boleslav
25
5
9
11
34:49
24
14.
Slovácko
25
5
8
12
20:31
23
15.
Ostrava
24
4
7
13
18:33
19
16.
Dukla
25
2
10
13
14:36
16
ŽIVĚ Jaký bude osud íránského režimu po náletech? Utajená zpráva asi Trumpa nepotěší
Utajená analýza americké Národní zpravodajské rady (NIC), dokončená zhruba týden před zahájením izraelsko-amerických úderů v Íránu, dospěla k závěru, že i rozsáhlá ofenziva by patrně nesvrhla íránský teokratický režim a armádu. Scénář, při němž by vládu převzala íránská opozice, přitom analýza vyhodnotila jako nepravděpodobný. Informuje o tom Washington post.
Výnosy investičních bytů padají. Terno už nejsou ani dříve atraktivní lokality
Ještě před několika lety se jevil nájemní byt jako ideální zdroj pasivního příjmu. Stačilo si vzít hypotéku, pořídit nemovitost, pronajmout ji a ve většině případů měsíční splátky hypotéky pokryly činže placené nájemníkem a zbylo i něco navrch. Dnes je ale situace pro investory méně příznivá.
Zdráhalová je po prvním dnu víceboje 10., Jílek si vylepšil osobní maximum
Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová vstoupila do mistrovství světa ve víceboji v Heerenveenu čtvrtým časem na trati 500 metrů. Mezi muži byl Metoděj Jílek v osobním rekordu osmý. Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková, která v Nizozemsku ukončí aktivní kariéru, zajela osmnáctý čas. Po první ze čtyř disciplín vedou Japonka Miho Takagiová a Jordan Stolz z USA.
ŽIVĚ Systém Drozd je zastaralý, většina registrovaných o pomoc nestála, řekl Macinka
V cestovatelském systému Drozd je sice zaregistrováno několik tisíc Čechů ve válkou zasažených zemích Blízkého východu, většina z nich ale neprojevila zájem o informace o repatriaci, uvedl dnes ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v pořadu televize Nova.
ŽIVĚ Na dvou frontách: Trump sjednal vojenskou koalici proti kartelům, řeší i osud Kuby
Americký prezident Donald Trump dnes oznámil novou vojenskou koalici, jejímž cílem je zlikvidovat drogové kartely na západní polokouli. Podle šéfa Bílého domu se do aliance zapojilo 17 zemí, píše agentura Reuters.