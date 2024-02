"Nenutil jsem tu ženu, aby dělala to, co jsme dělali." Začal soud s hvězdným Alvesem

V Barceloně dnes začal soud se slavným brazilským fotbalistou Danim Alvesem, jenž je obžalován z toho, že v noci na 31. prosince roku 2022 v barcelonském nočním klubu sexuálně napadl ženu. Proces potrvá do středy.

Státní zástupce požaduje v případě uznání viny pro Alvese devítiletý trest vězení, právníci žalující strany dvanáct let.

Bývalá hvězda Barcelony vinu popírá.

Alvese k soudu přivezlo policejní auto a brazilský obránce oblečený do bílé košile a džín usedl do soudní síně, v níž byli podle médií také jeho matka a bratr.

Nyní čtyřicetiletý Alves byl kvůli podezření ze znásilnění zatčen loni 20. ledna. Tři dny poté byl z bezpečnostních důvodů převezen do jiné vazební věznice zhruba 45 km od Barcelony, kde už zůstal dosud.

Jeho žádost o propuštění na kauci byla kvůli riziku útěku několikrát zamítnuta. Brazílie nevydává své občany, pokud jsou odsouzeni v jiné zemi.

Žena ve svědecké výpovědi pro státní zastupitelství uvedla, že se s Alvesem seznámila v nočním klubu Sutton a doprovodila ho do VIP zóny.

Tam ji trojnásobný vítěz Ligy mistrů podle jejích slov uhodil, urážel a znásilnil.

Alves svou verzi událostí několikrát změnil. Nejprve tvrdil, že se s ženou v klubu, do něhož šel tancovat, vůbec nesetkal.

Poté popřel, že by s ní měl sexuální kontakt, který později přiznal, ale tvrdil, že k němu došlo se vzájemným souhlasem.

Původní popření sexu vysvětlil Alves snahou zachránit své manželství.

"Mé svědomí je čisté ohledně toho, co se tehdy nad ránem stalo. Co se stalo a co se nestalo. A nestalo se to, že bych nutil tu ženu k tomu, aby dělala to, co jsme dělali," řekl Alves v červnu španělskému listu La Vanguardia ve svém jediném rozhovoru po zatčení.

U soudu bude dnes a v úterý svědčit téměř třicítka lidí, ve středu soud vyslechne znalce.

Zatím není jasné, kdy budou vypovídat Alves a žalující žena. Jisté je, že žena bude vypovídat za zástěnou bez obrazu a se zkresleným zvukem, aby byla uchráněna její anonymita.

Sexuální skandál výrazně poškodil Alvesovu image charismatického šampiona, jenž během bohaté a dlouhé kariéry získal přes 40 trofejí.

S Barcelonou vybojoval šest ligových titulů a třikrát vyhrál Ligu mistrů. Za sebou má také angažmá v Seville, Juventusu, Paris St. Germain nebo Sao Paulu. Za brazilskou reprezentaci odehrál 126 utkání.

V roce 2021 získal olympijské zlato v Tokiu a předloni v Kataru se zúčastnil potřetí mistrovství světa. Po vypuknutí aféry přišel o angažmá v mexickém klubu UNAM Pumas.