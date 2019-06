Němci otočili semifinále s Rumuny a ve finále opět vyzvou Španěly

před 3 hodinami

Ve finále fotbalového mistrovství Evropy do 21 let se stejně jako před dvěma lety střetne Německo se Španělskem. Úřadující šampioni Němci otočili ve druhém poločase zápas s Rumunskem z 1:2 na 4:2, po dvou brankách vstřelili útočníci Nadiem Amiri a Luca Waldschmidt. Španělé zdolali Francii 4:1. Finále se odehraje v neděli od 20:45.

Německo bude usilovat o třetí triumf, na Euru triumfovalo v letech 2009 a 2017. Španělé se můžou pyšnit dvojnásobným počtem triumfů z let 1986, 1998, 2011 a 2013.

V semifinále proti Rumunsku poslal Němce do vedení v 21. minutě Amiri. Spoluhráč obránce Pavla Kadeřábka z Hoffenheimu se prosadil přízemní střelou z hranice šestnáctky. O šest minut později srovnal z pokutového kopu George Puscas. Útočník Palerma poslal střelu po zemi k tyči a přestože si na ni brankář Nübel sáhl, mimo tři tyče ji nevytěsnil. Puscas na turnaji proměnil i třetí penaltu.

Minutu před koncem prvního poločasu se Puscas prosadil podruhé, když si ve vápně naskočil na Ivanův centr a hlavičkou dokonal zvrat.

Šest minut po začátku druhého poločasu si Němci opět vynutili nerozhodný stav. Z pokutového kopu uspěl Luca Waldschmidt, který v 90. minutě z přímého kopu prostřelil zeď Rumunů a střela se od tyče odrazila do sítě. Útočník Freiburgu vstřelil už sedmý gól na Euru a potvrdil tak pozici nejlepšího střelce.

Ve druhé minutě nastavení rumunský obránce Pascanu nedovoleně zastavil Nmechu a obdržel červenou kartu. Z následného přímého kopu se trefil Amiri, jehož střela se taktéž odrazila od brankové konstrukce.

"Když v semifinále obrátíte zápas proti tak dobrému týmu, dodá vám to hodně sebevědomí a stmelí vás to. Víte, že máte na to vrátit se zpátky. To je dobrý pocit," citoval web UEFA Waldschmidta.

Ve druhém semifinále skórovala jako první Francie díky Matetově proměněné penaltě v 16. minutě. Španělé ještě v prvním poločase otočili stav. Nejprve se prosadil Roca a po něm v páté minutě nastavení z pokutového kopu Oyarzabal. Krátce po přestávce přidal třetí gól Olmo a postup Španělů zpečetil v 69. minutě Mayoral.

Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v Itálii a San Marinu - semifinále:

Německo - Rumunsko 4:2 (1:2)

Branky: 21. a 90.+4 Amiri, 51. z pen. a 90. Waldschmidt - 27. z pen. a 44. Puscas. ČK: 90.+2 Pascanu (Rum.).

Španělsko - Francie 4:1 (2:1)

Branky: 28. Roca, 45.+5 Oyarzabal z pen., 47. Olmo, 67. Mayoral - 16. Mateta z pen.