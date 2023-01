Nečekaný konec. Pětinásobný vítěz Ligy mistrů Bale dává fotbalu sbohem ve 33 letech

Velšský fotbalista Gareth Bale ve 33 letech ukončil profesionální kariéru. Bývalý nejdražší hráč světa naposledy nastupoval za Los Angeles FC v zámořské Major League Soccer. O svém rozhodnutí informoval na sociálních sítích.

Bale předtím působil v Southamptonu, Tottenhamu a Realu Madrid, s nímž mimo jiné pětkrát vyhrál Ligu mistrů. Rodák z Cardiffu je se 111 reprezentačními zápasy a 41 vstřelenými góly velšským rekordmanem. "Jsem neuvěřitelně šťastný, že jsem si mohl splnit sen a dělat sport, který miluji. Díky fotbalu jsem zažil řadu nejlepších momentů v životě," napsal Bale.

Během kariéry odehrál 664 soutěžních zápasů, dal 226 branek a slavil 22 trofejí. "To nejlepší z uplynulých 17 sezon nebude možné zopakovat bez ohledu na to, co mi další kapitola přinese," uvedl křídelní hráč, za něhož Real Madrid v roce 2013 zaplatil Tottenhamu tehdy rekordních 100 milionů eur.

Wales reprezentoval Bale na dvou evropských šampionátech a na loňském mistrovství světa v Kataru. "Rozhodnutí skončit v národním týmu bylo jednoznačně nejtěžší v mé kariéře," přiznal vášnivý golfista.

"Moje pouť na mezinárodní scéně změnila nejen můj život, ale i mě jako člověka. To štěstí, že jsem Velšan a mohl jsem reprezentovat a dělat kapitána, se nedá srovnat s čímkoliv, co jsem kdy zažil," dodal šestinásobný nejlepší velšský fotbalista roku.