Diktátor v dresu. Fanoušky anglického klubu zarazil sponzor, nabízí výlety do KLDR

před 52 minutami

Fanoušci anglického týmu Blyth Spartans nevěřili vlastním očím a mysleli si, že jde jen o vtípek s blížícím se koncem roku, když na druhý svátek vánoční uviděli na stadionu reklamní panel, který je vybízel k návštěvě KLDR. Nebyl to však žádný žert. Vedení klubu skutečně uzavřelo sponzorskou smlouvu se společností, která výlety do totalitního státu organizuje.

Klub počítal s tím, že nový banner vzbudí pozornost fanoušků, a na sociálních sítích i v programu k utkání uvedl, že se nejedná o žert. Mark Scott, obchodní manažer klubu, prozradil, jak jednání probíhala.

Nejprve na klub dorazil záhadný email. "Bylo to velmi tajuplné. Chtěli u nás reklamu, ale nechtěli prozradit, o co jde. Odpověděl jsem, že pokud to není nezákonné nebo urážlivé, tak je mi jedno, co nabízejí," citoval Scotta server chroniclelive.co.uk.

"Navštivte Severní Koreu s potěšením oznamuje, že uzavřela dohodu o sponzorství s anglickým fotbalovým klubem Blyth Spartans FC. I když je to určitě unikátní a nekonveční, Navštivte Severní Koreu je hrdá, že může pomoci podporovat skvělou anglickou hru na lokální úrovni a zajistit publicitu pro kluby ze severu Anglie," objevilo se prohlášení na stránce společnosti, které v řadě fanoušků vyvolalo pocit, že sponzorem je přímo turistická agentura KLDR.

Reklamní panel na stadionu Blyth Spartans:

Blyth Spartans (6th tier) just signed a sponsorship deal with Visit North Korea 🇰🇵 🤔 #England pic.twitter.com/7wxsVj8mDA — Fanatics of Football (@footynews129) December 27, 2018

Ze zadavatele se však nakonec vyklubal student univerzity v Sunderlandu, který provozuje stránku visitthedprk.org (DPRK je anglická zkratka pro Korejskou lidově demokratickou republiku), kde nabízí zájezdy do Severní Koreje.

Pro funkcionáře klubu, který v Anglii hraje šestou nejvyšší soutěž, však bylo rozhodující, že dopředu zaplatil částku ve výši 150 liber, v přepočtu tedy asi 4300 korun.

"Kdo jsem já, abych někoho soudil?" ptá se obchodní manažer klubu Scott. "Chlápek, který to provozuje, nabízí návštěvu země, ne potřásání si rukou s Kim Čong-unem, takže s tím nemáme problém," doplnil a zmínil jméno severokorejského diktátora.

Fanoušci na to mají zřejmě stejný názor a celou věc berou nakonec s humorem. Na sociálních sítích se hned objevily koláže Kim Čong-una v zelenobílém dresu Spartans.

Jiní se zase v diskuzích podivují, zda reklama v klubu šesté ligy může být účinná. "Byl by problém tady přesvědčit někoho, aby navštívil Ashington, natož KLDR," napsal jeden z příznivců, čímž zároveň popíchl městečko sousedící s Blythem. To ještě nevěděl, že si reklama získá vskutku světovou pozornost a mnohonásobně se vyplatí…

A nový partner zřejmě svědčí i týmu Spartans, který na Štěpána remizoval 2:2 se Spennymoorem, dnes porazil 2:1 York, už osm zápasů neprohrál a v Národní lize Sever se vyhoupl na osmé místo.