Emoce se střídaly jak na horské dráze. Postup jistil penaltový mág Kovář

Prohlédněte si fotografie z finále play off evropské části kvalifikace o postup na mistrovství světa, v němž fotbalisté Česka po penaltách porazili Dánsko a po 20 letech si zahrají na světovém šampionátu.
ŽIVĚ Válka s Íránem míří ke konci, tvrdí Trump
Americký prezident Donald Trump dnes bez dalších podrobností řekl, že americké vojenské operace proti Íránu se blíží konci. Informuje o tom agentura Reuters. Spojené státy a Izrael od konce února podnikají útoky na Írán, které zažehly regionální válku. „Vedeme si skvěle,“ řekl Trump v rozhovoru s televizí NBC News. „A blíží se konec (války)“, dodal.
Šok v baráži. Italové selhali v Bosně a MS si zase nezahrají
Italští fotbalisté budou potřetí za sebou chybět na mistrovství světa. Ve finále play off o postup prohráli v Bosně a Hercegovině 1:4 v penaltovém rozstřelu, po prodloužení zápas skončil 1:1. Na letní šampionát v USA, Kanadě a Mexiku postoupilo i Švédsko po výhře 3:2 nad Polskem a Turecko, které uspělo 1:0 v Kosovu.
Trump chtěl velkolepý taneční sál. Soud mu stavbu zastavil
Americký federální soudce v úterý nařídil administrativě prezidenta Donalda Trumpa dočasně zastavit výstavbu tanečního sálu Bílého domu, kvůli níž loni Trump nechal zbourat východní křídlo sídla amerických prezidentů. O předběžném opatření, které počítá s tím, že ve stavbě bude možné pokračovat jen se souhlasem Kongresu, informovala agentura AP.
Senzace na Letné! Češi udolali Dánsko v penaltách a po 20 letech budou na MS
Čeští fotbalisté si po 20 letech zahrají na mistrovství světa. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka v rozhodujícím finále play off kvalifikace porazili favorizované Dánsko v penaltovém rozstřelu 3:1 a postoupili na letní šampionát do Ameriky. Po prodloužení skončil zápas na Letné 2:2.
ŽIVĚ Klíčová půjčka pro Ukrajinu? Nemám dobré zprávy, uvedla šéfka unijní diplomacie Kallasová
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v Kyjevě uvedla, že nemá dobré zprávy, neboť nemůže s jistotou říct, že EU poskytne Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu Kč). Poskytnutí půjčky, která má klíčový význam pro další obranu Ukrajiny před ruskou agresí, blokuje Maďarsko. Budapešť také stále blokuje schválení dalšího balíku sankcí proti Rusku.