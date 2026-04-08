Šulc bude pro mistrovství světa v pořádku, uklidňuje fanoušky trenér Koubek

Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek rozptýlil obavy, zda národní tým nepřišel před letním mistrovstvím světa o zraněného Pavla Šulce.
Záložník Lyonu není vážně zraněný a vedení reprezentace si je jisté, že se úřadující Fotbalista roku na trávníky rychle vrátí, uvedl kouč v pořadu Přímák na Sport.cz.
Šulc přispěl v kvalifikačním play off k postupu na šampionát, ve finále s Dánskem otevřel skóre. V neděli však nedohrál ve francouzské lize kvůli zranění zápas na hřišti Angers.
Po ošetření opustil hřiště v 55. minutě a trenér Paulo Fonseca nedokázal odhadnout, jak vážné zranění českého reprezentanta je.
Pětadvacetiletý záložník si sedl na hřiště a stěžoval si na bolest levé nohy. Po krátkém ošetření zamířil na střídačku a do hry se už nevrátil. Začalo se spekulovat, zda není ohrožen Šulcův start na mistrovství světa. Vedení národního týmu však dostalo z Francie pozitivní zprávy.
"Pavel není vážně zraněný a jsme si jistí, že se rychle vrátí," řekl Koubek, pro něhož je Šulc klíčovým hráčem. Spoléhal na něj už při společném angažmá v Plzni.
Šulc těsně před baráží doléčil zranění a Fonsecu ve Francii kritizují, proč se zdravím vyčerpaného hráče tak riskoval a pět dní po finále play off ho nasadil do základní sestavy. Ani Koubkovi se postup Lyonu nelíbí.
"Když se podíváme na hráče ostatních zemí, tak po návratu hrají třeba jen poločas. Bylo pro mě překvapením, že Pavel nastoupil hned od začátku. Nerozumím tomu. Chyběla regenerace a je pro mě otázkou, jak si to vyhodnotili," uvedl reprezentační kouč.
Češi se na MS ve skupině A utkají postupně s Jižní Koreou, Jihoafrickou republikou a spolupořádajícím Mexikem. První a třetí zápas odehrají na vysoko položených stadionech, což dělá Koubkovi největší starosti.
"Pochopitelně mě zajímá nejvíc nadmořská výška. Je to strašná nevýhoda a největší strašák. Musíme se s tím nějak popasovat v Mexiku. Ovlivňuje to výkon a mě osobně to trochu straší, je to hendikep," poukázal.
ŽIVĚ Izrael podnikl dosud nejsilnější útok na Libanon, zasáhl i obytné čtvrti Bejrútu
Izraelské útoky v Libanonu ve středu zabily desítky lidí a stovky dalších zranily, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Podle agentury AFP jde o nejsilnější útoky od začátku války mezi Izraelem a hnutím Hizballáh, která vypukla 2. března. Zejména centrum Bejrútu bylo dnes několikrát ostřelováno, včetně obytných čtvrtí, jež dříve nebyly cílem izraelských útoků.
Jestřábi zrazovali Trumpa od příměří. „Bylo to divoké,“ odhalují detaily ze zákulisí
Zatímco šokovaný svět v úterý přemýšlel, co znamenají apokalyptické výhrůžky amerického prezidenta Donalda Trumpa vůči Íránu, že „v noci zničí celou civilizaci“, v zákulisí probíhala čilá diplomatická aktivita. Jejím cílem bylo domluvit příměří znesvářených stran na Blízkém východě na základě desetibodového plánu, který předal Teherán pákistánským vyjednavačům.
Začala stavba posledního chybějícího úseku dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ve středu zahájilo stavbu posledního chybějícího úseku dálnice D11 z Jaroměře na Náchodsku do Trutnova. Silnice za 9,09 miliardy korun bez DPH o délce 19,6 kilometru by měla být hotová na podzim 2029, čímž by měla být dostavěná i celá D11. Dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové a na hranici s Polskem začal stát budovat v roce 1978.
Uzbek v extralize: Vary ho chválí, řešily i ramadán. Teď odletěl vyzvat Severní Koreu
Čeští hokejoví fanoušci si zvykli na Lotyše nebo Ukrajince, v Jihlavě září zase mladý Estonec. Karlovy Vary si však piplají hráče z ještě daleko exotičtější destinace. Jmenuje se Jasurbek Rustamchonov a pochází z Uzbekistánu.
Energetické superdálnice umožní sdílení energie z baterií i mezi státy
Díky úpravě energetické legislativy se v Česku otevřela možnost budovat samostatně stojící velkokapacitní baterie. Mnoho technicky zaměřených investorů je vnímá jako cestu k rychlému zhodnocení investice. Jaká očekávání však baterie reálně naplňují? „Trh je vnímá pozitivně. Už pátým rokem říkáme, že baterie jsou cesta pro flexibilitu v rámci podniků.