Češi řeší výškový šok, tým chce do Spojených států co nejdřív

Vedení české fotbalové reprezentace řeší, jakým způsobem nejlépe aklimatizovat tým na vysokou nadmořskou výšku při zápasech letního mistrovství světa v Mexiku.
Národní celek zřejmě nakonec bude na základně poblíž Dallasu trénovat nejen během šampionátu, ale už i před jeho začátkem. Aklimatizační kemp před turnajem na jiném místě aktuálně nemá v plánu.
Vedení reprezentace dolaďuje časový harmonogram, jasno by mělo být v příštích dnech. Na tiskové konferenci po zasedání výkonného výboru Fotbalové asociace ČR to řekl její předseda David Trunda.
Český tým se bude muset během šampionátu vyrovnat s velkými výškovými "skoky".
Pobývat bude na základně v americkém Mansfieldu nedaleko Dallasu, kterou mu po postupu z kvalifikačního play off v minulém týdnu přidělila FIFA. Sám si místo vybrat nemohl.
Zatímco tréninkový kemp budou mít svěřenci trenéra Miroslava Koubka v nížině, první zápas skupiny odehrají v Guadalajaře s nadmořskou výškou téměř 1600 metrů nad mořem a třetí duel pak v metropoli Mexico City dokonce ve více než dvou kilometrech.
Mezitím je bude čekat utkání v Atlantě, která leží ve výšce 320 metrů nad mořem.
Před MS by se tak nabízel aklimatizační kemp, na něj však prostor podle všeho nebude. I proto, že tým krátce po odletu do Ameriky odehraje v USA v prvních červnových dnech poslední přípravný duel před šampionátem. Dějištěm zápasu by mohl být New York, jednou z variant soupeřů pak Guatemala.
První přípravné utkání před mistrovstvím absolvují Koubkovi svěřenci ještě v Česku, a to pravděpodobně 31. května. Možným soupeřem je Chile. Trunda uvedl, že se bude hrát na jednom z pražských stadionů.
"Hned po tom zápase bychom měli odletět do USA. Někde padlo, že bychom měli jet na soustředění v Rakousku, ale to se časově nedá zvládnout. Pan trenér si přeje být co nejdřív v Americe. Teď je ve hře to, že bychom byli (už před šampionátem) na té základně (u Dallasu). Akorát řešíme přípravné utkání. Bavíme se o tom, že by se mohlo letět na místo toho utkání. Do Dallasu bychom mohli přiletět až po utkání, které odehrajeme. Zítra máme schůzku s panem trenérem, věřím, že bude v brzké době hotovo," uvedl Trunda.
Že by se reprezentace před šampionátem chystala na jiném místě než u Dallasu, je aktuálně nepravděpodobné.
"Řešíme to, ale moc možností tam není. Není to ani moc na nás, je to všechno v koordinaci s FIFA. Tím, že jsme postoupili z baráže, jsme pod velkým časovým presem. Jediné, co diskutujeme, je přípravné utkání. S kým ho v USA odehrát, nějaké možnosti jsou. V podstatě nám doporučují i místo, kde to odehrát," řekl Trunda.
Realizační tým hledá cesty, jak hráčům aklimatizaci usnadnit.
"Bavíme se o tom detailně, bavíme se o každém dni. Proto chceme odletět co nejdřív. Časové rozdíly nejsou takové, ale nadmořská výška je znatelná. Náš tým kondičáků i celý realizační tým už nad tím sedí a dívají se, jestli tomu třeba nejde nějak pomoci," řekl Trunda.
"Kyslíkové stany zatím neřešíme, ale naši kolegové nad tím tráví hodně času. Rozdíly v nadmořské výšce jsou velké, pro sportovce to je a bude strašně náročné. Úplně eliminovat to nejde, na druhou stranu nebudeme jediní, kteří budou tohle absolvovat," podotkl Trunda.
Stadion na základně českého týmu v Mansfieldu zatím ještě není hotový a připomíná spíše staveniště.
"Máme v rámci FIFA pravidelně videohovory na všechna různá témata. Nemám žádnou informaci, že by něco nemělo být kompletní nebo optimální. Plánujeme samozřejmě inspekční cesty," podotkl šéf FAČR.
ŽIVĚ Kyjev Moskvě navrhl energetické příměří, oznámil Zelenskyj
Ukrajina prostřednictvím amerických zprostředkovatelů navrhla Rusku příměří v úderech zaměřených na energetickou infrastrukturu obou zemí. Oznámil to v pondělí večer podle agentury AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který už dříve uvedl, že Ukrajina je připravena přistoupit na příměří během velikonočních svátků.
Prezident se ohradil proti "stopce" na summit. Macinka reagoval dalším rýpancem
Ministr zahraničí nemůže zakázat prezidentovi, aby zastupoval zemi navenek, míní prezident Petr Pavel. „Popíral by tím jeho ústavní pravomoci,“ uvedl v úterý Pavel v debatě se studenty Mendelovy univerzity v Brně na dotaz k účasti na letním summitu NATO v Ankaře. Už dříve avizoval, že se kvůli tomu chce sejít s premiérem Andrejem Babišem (ANO).
Šampion souhlasil se selfie s mladičkou soupeřkou. Pak ji udal rozhodčím
Šachový génius Magnus Carlsen se opět postaral o rozruch. Na festivalu v Německu s úsměvem vyhověl žádosti mladičké soupeřky o společné selfie, vzápětí ji nahlásil rozhodčím.
Polsko se vrací na zahraniční trhy s emisí dolarových dluhopisů
Polsko je zatím poslední zemí ze skupiny takzvaných rozvíjejících se ekonomik, která se od začátku války v Íránu vrací na mezinárodní dluhopisové trhy. Nabízí emisi dluhu denominovanou v dolarech, a to ve třech tranších. S odkazem na informované zdroje to v úterý uvedla agentura Bloomberg s tím, že dluhopisy budou mít splatnost pět, deset a 30 let.
„Banderovci útočili na přístav.“ Kam se poděla obrana klíčové ruské suroviny?
„Výbušné“ dění v důležitém ruském baltském přístavu Usť-Luga pokračuje. Ukrajinci v úterý nad ránem znovu už poněkolikáté během posledních dní zaútočili na místo, kudy proudí velká část ruského exportu ropy. Jak je možné, že Rusové nedokážou svůj klíčový dopravní uzel ubránit?