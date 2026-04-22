Češi berou Mexiko útokem. Vstupenky na klíčový zápas jsou pryč

Čeští fanoušci vykoupili všechny vstupenky do svých sektorů na závěrečné utkání fotbalové reprezentace ve skupině na letním mistrovství světa proti Mexiku.
Z kvóty určené pro asociaci na první dva zápasy s Koreou a Jihoafrickou republikou zůstalo nevyužitých pár stovek lístků, které FIFA uvolní do veřejného prodeje. Informoval o tom mluvčí reprezentace Martin Bergman.
Padesát dní před startem šampionátu mezinárodní federace pustila do prodeje další várku vstupenek, k dispozici mají být ještě na všechna 104 utkání turnaje.
Jednotlivé svazy dostaly na zápasy svých týmů na šampionátu pro fanoušky do vyhrazených sektorů určitý počet lístků od FIFA.
Fotbalová asociace ČR obdržela od mezinárodní federace v kvótě na tři duely ve skupině vždy několik tisíců vstupenek.
Místa ve vyhrazených sektorech na utkání s domácím Mexikem se vyprodala, fanoušci vykoupili všech 3718 přidělených lístků. Třetí zápas ve skupině bude hostit legendární Aztécký stadion pro více než 80 tisíc diváků.
Na zahajovací duel s Koreou v mexické Guadalajaře dostala FAČR pro své fanoušky k dispozici 2379 vstupenek, na druhé utkání skupiny v Atlantě proti Jihoafrické republice pak 4058 lístků.
Podle mluvčího reprezentace zůstalo na oba zápasy nevyužitých pár stovek míst.
Vstupenky bylo možné pořídit ve čtyřech cenových kategoriích podle atraktivity míst v hledišti. Nejlevnější na všechna tři utkání českého týmu ve skupině stály 60 dolarů (1 239 korun), následně se už ceny mírně lišily v závislosti na soupeři.
Nejdražší vstupenky na nejlepší místa byly na souboj s domácím Mexikem, a to za 700 dolarů (14 457 korun).
FAČR distribuovala unikátní kódy, které pak příznivci při nákupu zadali v prodejním portálu FIFA. Zájemci museli mít ověřený profil ve fanouškovském programu FC REPRE.
Je otázkou, kolik českých příznivců si zatím koupilo lístky přes FIFA mimo vyhrazené sektory.
Mezinárodní federace dnes zahájí další kolo prodeje, a to fázi last-minute. FIFA na svém webu uvedla, že od 17:00 SELČ budou k dispozici lístky ještě pro všech 104 zápasů.
Vstupenky má jít objednávat průběžně až do finále 19. července, v závislosti na dostupnosti. Dosud se podle federace na šampionát prodalo více než pět milionů lístků.
Mistrovství světa budou od 11. června hostit USA, Mexiko a Kanada. Český národní tým si zahraje na světovém šampionátu poprvé po 20 letech, do turnaje vstoupí 11. června severoamerického času proti Korejské republice.
