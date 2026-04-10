Sedmnáct sekund a pak prudký pád. Lekce z Mexika, která nezestárla

Rychlý gól, euforie a následně velké zklamání. Duel s Mexikem na světovém šampionátu v roce 1962 ukázal, jak krutý umí fotbal být.
Los letošního mistrovství světa přiřadil českému týmu vedle Koreje a Jihoafrické republiky také Mexiko. A právě tohle jméno v sobě nese zajímavý historický otisk.
Československo se s Mexikem utkalo už na slavném šampionátu v Chile v roce 1962. A nebyl to jen tak ledajaký zápas.
Šlo o duel, který přinesl rekordně rychlý gól, velké varování i cennou lekci, na kterou po letech vzpomínal Václav Mašek.
Československý tým tehdy odehrál celou základní skupinu ve Viña del Mar. Podle Maška šlo o místo, kde se mužstvo rychle zabydlelo a získalo si fanoušky.
Místní lidé hráče zdravili při cestách na trénink, mávali vlajkami a dávali jasně najevo sympatie.
V nabitém turnajovém režimu pomáhaly i drobnosti mimo fotbal. Třeba setkání se školáky nebo návštěva koncertu Louise Armstronga, kterou Mašek označoval za životní zážitek.
Na hřišti ale čekal úplně jiný svět. Mexičané šli do zápasu po dvou porážkách a zvlášť ta se Španělskem je bolela.
O výsledku rozhodl pozdní gól po ruce, kterou rozhodčí neodpískal. Mexický tým byl po utkání úplně na dně.
Československo už tehdy mělo po výhře nad Španělskem a remíze s Brazílií jistý postup do čtvrtfinále. Přesto se žádné kalkulace nepřipouštěly. Cíl byl jasný: vyhrát skupinu.
Trenér Rudolf Vytlačil udělal pro duel s Mexikem jedinou změnu v sestavě. Místo Jelínka nastoupil Mašek. A právě on udeřil už v 17. vteřině.
„Mexičané měli výkop, ale hned o míč přišli, Masopust mně poslal přihrávku do volného prostoru a mně se podařilo střelou k tyči překonat brankáře,“ vzpomínal šťastný střelec.
Jenže místo klidu přišel zlom. Českoslovenští hráči podle Maška přestali po vedoucím gólu důsledně bránit a ztratili respekt k soupeři.
Mexičané srovnali, ožili a brzy otočili. Československý tým už pak jen dotahoval a nakonec padl 1:3.
Mašek v tom po letech viděl jasné ponaučení. „V žádném zápase a za jakéhokoliv stavu se nemá polevit, ubrat na bojovnosti a bezhlavě útočit,“ říkal. Právě v tom byla podle něj největší hodnota tehdejší porážky.
Někdy i turnaj, který skončí velkým úspěchem, nabídne během cesty moment, jenž mužstvo uzemní. A právě zápas s Mexikem v roce 1962 byl přesně takový.
Ne jako katastrofa, ale jako připomínka, že fotbal trestá i krátké vypnutí. A že podobné varování může mít cenu zlata i o desítky let později.
Bouzková nezvládla tříhodinovou bitvu, Nosková pak otáčela druhý set
České tenistky hrají po prvním dnu v kvalifikaci Poháru BJK se Švýcarskem 1:1. Vyrovnala Linda Nosková, která porazila Viktoriji Golubicovou 6:1, 6:4.
ŽIVĚ „To jsme si nedohodli!“ Trumpa zaskočil plán Íránu vybírat mýto za plavbu Hormuzským průlivem
Pokud Írán účtuje poplatky tankerům proplouvajícím Hormuzským průlivem, měl by s tím přestat, uvedl v noci na pátek prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Výzvu zveřejnil poté, co v noci jednal o znovuotevření klíčové ropné trasy s britským premiérem Keirem Starmerem. Proíránské hnutí Hizballáh mezitím vyslalo na Izrael několik raket, Izraelci odpověděli bombardováním jižního Libanonu.
Vláda změnila na víkend maximální ceny paliv. Babišův chaos, zlobí se šéf ODS
Stát pro nadcházející víkend a pondělí zvýšil cenové stropy na pohonné hmoty. Maximální cena litru nafty bude 45,90 koruny, což je o 70 haléřů více než v pátek. Limit pro litr benzinu se zvýšil o 18 haléřů na 41,95 koruny. Opoziční ODS míní, že by vláda měla stropy okamžitě zrušit, ohrožují podle ní trh. Ministerstvo financí plánuje nejvyšší ceny zveřejňovat minimálně do konce dubna.
ŽIVĚ Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině
Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině. Klid zbraní bude platit v sobotu 11. dubna od 16:00 moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po celý den, uvedla agentura TASS. Ruská armáda podle Kremlu po tuto dobu zastaví bojové akce, bude ale připravena čelit případným ukrajinským úderům.
„Není jiná možnost.“ V Bostonu řeší, kam s Pastrňákem. Do hry vstupuje žolík
Zatímco Pavel Zacha vede mimořádně stabilní druhou lajnu s Viktorem Arvidssonem a Caseym Mittelstadtem, David Pastrňák je u hokejových Bruins neobvykle „rozlítaný“. Chybí mu stálá formace i centr. Boston by přitom zanedlouho měl rozehrát klíčovou fázi sezony, play off.