Modlím se, aby to už skončilo, přiznal vězněný Ronaldinho. Matce dá obří pusu

Legendární brazilský fotbalista Ronaldinho je už více než měsíc stíhán. Do vazby se dostal poté, co se údajně snažil přicestovat do Paraguaye na falešný pas. Nyní poprvé o svém pobytu v záchytném zařízení promluvil osobně.

"Modlím se, aby se to otočilo a věci nabraly spád. Doufám v rychlé řešení," řekl Ronaldinho. Čtyřicetiletý legendární záložník přiznal v otevřeném rozhovoru, že myšlenky upíná k setkání s matkou. "Své milované mámě dám obří pusu," prozradil Brazilec s tím, že to bude vůbec první věc, kterou po svém propuštění udělá.

"Nenapadlo mě, že se kdy do takových potíží dostanu," krčil rameny v rozhovoru pro paraguayský deník ABC Color.

Během interview opět zopakoval svou verzi celé situace, která k zadržení vedla. Paraguayské orgány bývalou hvězdu Barcelony podezřívají, že chtěla do země vstoupit na zfalšované dokumenty.

Ronaldinho, který cestoval společně s bratrem, ale prý o ničem nevěděl. "Byli jsme zmatení. Úplně mimo z toho, že naše doklady byly údajně padělané," řekl.

"Hned od první chvíle se snažíme spolupracovat. Naším cílem je očistit se u soudu a vysvětlit celou tuto situaci," dodal.

Prominentní zadržený čeká na další vývoj ve čtyřhvězdičkovém hotelu formou domácího vězení. Běžnou věznici opustil v průběhu dubna na kauci.

"Chovali se tam ke mně dobře. Rád jsem se ostatním ve věznici podepisoval nebo se s nimi fotil. Zažívám to v životě běžně, takže to pro mě nebylo nic zvláštního," dodal s tím, že k autogramům i focení svolil o to raději, že spoluvězni prožívali podobně těžkou životní situaci jako on.

"Vždycky se modlím, aby bylo už všechno v pořádku a brzo to celé skončilo. Když mi řekli, že mě zadrží, dost mě to zasáhlo. Nedokázal jsem si představit, že bych se do takové situace kdy dostal," uznal.

Během rozhovoru na něm nebylo znát, že byl nervozní. Naopak na paraguayské žurnalisty působil klidným dojmem. Do země přicestoval, aby pokřtil knihu, a na sponzorské akci měl být u otevření on-line kasina.

Vyšetřování incidentu stále pokračuje. Úřady zadržely v souvislosti s ním dvanáct lidí včetně brazilského podnikatele, který měl falešné doklady obstarat a je zároveň namočený v praní špinavých peněz. Ronaldinhovi bylo sděleno, že v "domácí" vazbě může být i několik měsíců, než dojde k soudnímu procesu, napsal deník The Sun.

Obhajoba Ronaldinha stojí na tom, že pas dostal jako upomínkový předmět, který neměl vůbec jako oficiální dokument působit. Na letišti jej pak známý sportovec předložil kontrole proto, že tento pas jako první našel ve svém zavazadle.

Ronaldinho měl v minulosti oplétačky s paraguayskou policií kvůli zbudování resortu v přírodní rezervaci. Součástí opatření tehdy bylo odebrání brazilského pasu, což nasvědčuje tomu, že pro zfalšování dokumentů pro vstup do země měl důvod. Jeho bratr byl v roce 2012 za finanční podvody a praní špinavých peněz v Brazílii odsouzen na pět let.