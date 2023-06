Mladí Češi hráli na remízu a pykají. Od Izraele dostali v závěru osudový gól

Čeští fotbalisté do 21 let na mistrovství Evropy v závěrečném třetím utkání skupiny C prohráli s Izraelem 0:1 a do čtvrtfinále neprošli.

Svěřenci trenéra Jana Suchopárka drželi v Kutaisi až do 82. minuty postupový nerozhodný výsledek, pak se ale prosadil hlavou Omri Gandelman a poslal soupeře poprvé v historii do vyřazovací fáze. Související S klidem odmítl Barcelonu, teď chce utnout české sny. A potvrdit nečekanou sílu Česká jednadvacítka nevyužila velkou šanci po 12 letech na evropském šampionátu postoupit ze skupiny. Mladíci se rozloučili s mistrovstvím v Gruzii a Rumunsku bilancí dvou porážek a jednoho vítězství nad obhájcem zlata Německem a v tabulce obsadili třetí příčku. "Lvíčata" vypadla na závěrečném turnaji už ve skupině počtvrté za sebou. Český tým zároveň ztratil naději na účast na olympijských hrách v Paříži v příštím roce. Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v Kutaisi - skupina C: Izrael - Česko 1:0 (0:0) Branka: 82. Gandelman. Rozhodčí: Strukan - Zobenica, Jakšič (všichni Chorv.). ŽK: Revivo, Glukh, Khalaili, Luzon (trenér) - Jaroš. Izrael: Perec - Lemkin, Cohen, Gandelman - Jaber (77. Hajaj), Karcev (77. Hofmajster), Azulaj (65. Bilu), Glukh, Revivo - Gorno (65. Khalaili), Turgeman (89. Bar). Trenér: Luzon. Česko: Jaroš - Gabriel, Vitík (10. Vlček), Hranáč, Fukala (84. Sejk) - Kaloč, Žambůrek - Karabec (46. Daněk), Kušej (46. Šulc), Pech (68. Valenta) - Fila. Trenér: Suchopárek. Anglie - Německo 2:0 (2:0) Branky: 4. Archer, 21. Elliott. Konečná tabulka: 1. Anglie 3 3 0 0 6:0 9 2. Izrael 3 1 1 1 2:3 4 3. Česko 3 1 0 2 2:4 3 4. Německo 3 0 1 2 2:5 1

