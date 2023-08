Z West Hamu je "standardka FC", děsí se fans. Playmaker navíc lační po odchodu

Na pohledný kombinační fotbal můžeme zase zapomenout, zvlášť pokud nám Manchester City ukradne tvůrce hry se zaječími úmysly, obávají se fanoušci West Hamu bezprostředně před vstupem do nové sezony Premier League.

Pokud se West Hamu skutečně podaří dotáhnout dva takřka hotové přestupy, bude tým českých reprezentantů Tomáše Součka a Vladimíra Coufala v nadcházejícím ročníku nejvyšší anglické soutěže nahánět při standardních situacích soupeřům strach. O tom není pochyb.

Kouč David Moyes očividně nechce opakovat experimenty v herním stylu a vrátí se k tomu, co je mu vlastní: k bojovnosti a sázce na standardky.

Příznivci Hammers se kvůli tomu děsí nulové koncepce směrem do budoucnosti, což je vzhledem k nedávnému příchodu věhlasného lovce talentů Tima Steidtena z Bayeru Leverkusen na pováženou.

K Součkovi, Kurtu Zoumovi, Nayefu Aguerdovi, Angelu Ogbonnovi nebo Michailu Antoniovi se ve vápně soupeřů pravděpodobně připojí věž jménem Harry Maguire.

194 centimetrů vysoký anglický reprezentační stoper, dnes již bývalý kapitán Manchesteru United, přichází do východního Londýna za 30 milionů liber a má ještě zvýraznit výškovou převahu Moyesova výběru.

Podobně jako první letní posila z amsterdamského Ajaxu, pětadvacetiletý mexický defenzivní středopolař Edson Álvarez. Výška? 187 centimetrů. Přezdívají mu El Machín, tedy Mašina.

Nadějně přitom vypadá i příchod posily, která by vysokým spoluhráčům měla servírovat jeden gólový centr za druhým.

Ke Kladivářům by se měl nakonec připojit osmadvacetiletý záložník James Ward-Prowse ze Southamptonu, jeden z nejlepších exekutorů standardních situací na světě a hráč, jemuž k rekordním 18 zásahům Davida Beckhama z přímých kopů schází jediná trefa.

"Snažíme se přivést posily. Ward-Prowse u nás absolvuje zdravotní prohlídku, on ani Maguire ale zatím nepodepsali, a tak není vhodné o tom více mluvit," prohlásil trenér během pátku.

"David Moyes mění West Ham na 'Standardka FC', což v nás probouzí vážné obavy ohledně budoucnosti týmu," napsal fanouškovský server Hammers News.

Podle autora dává skotský kouč dosavadními přestupy jasně na srozuměnou, jakým herním stylem se chce prezentovat.

Další velkou ránu by přitom klub mohl dostat případným odchodem Lucase Paquety, hvězdného brazilského tvůrce hry, který chce pouhý rok po svém příchodu kladivářskou loď opustit a vyslyšet vábení Pepa Guardioly a Manchesteru City.

"Máme od Manchesteru City na stole nabídku, to je vše, co k tomu mohu říci. Ale částka se neblíží tomu, na co si Paquetu ceníme. Momentálně tedy není o čem mluvit," prohlásil Moyes.

Kolem brazilského reprezentanta ale víří dohady o tom, že chtěl pryč dávno předtím, než nabídka od Citizens přišla.

Obvykle dobře informovaný blog Claret and Hugh citoval zdroje blízké fotbalistovi, podle kterých je Paquetá ve West Hamu nešťastný a nelíbí se mu fotbal ordinovaný konzervativním Moyesem.

Ten by naopak mohl sedět Maguireovi. Z mnohdy neohrabaného stopera se v posledních letech sice stal terč vtipů a ostré kritiky, která přispěla k sešupu kdysi sebevědomím nabítého nejdražšího obránce světa, v anglické reprezentaci byl ale stále stabilním článkem základní sestavy a mnozí zapomínají, jak skvělý byl kdysi v Leicesteru.

Právě ve West Hamu by na někdejší angažmá mohl navázat, způsob hry by mu měl být rozhodně bližší než na Old Trafford.

Už třicetiletý Maguire touží dokázat pochybovačům, co v něm skutečně dříme, a byl kvůli tomu ochoten i výrazně slevit ze svých platových požadavků: oproti 190 tisícům liber týdně si na London Stadium vydělá o 70 tisíc méně.

Přesto bude podle anglických médií třetím nejlépe placeným fotbalistou týmu po Paquetovi (150 tisíc týdně) a útočníkovi Dannymu Ingsovi (125 tisíc týdně).

West Ham odstartuje nový ročník Premier League v sobotu od 16 hodin na stadionu Vitality v Bournemouthu. Bez posil. Jedinou oficiálně podepsanou, tedy Álvareze, totiž brzdí tréninkový výpadek a Moyes potvrdil, že zatím k dispozici nebude.