Nejzmanipulovanější los v historii, zlobí se fanoušci v Anglii. Důkazy ale chybí

Příznivci si myslí, že při losování semifinále Ligového poháru šlo o to, aby se nepotkali fotbalisté Liverpoolu a Chelsea.

Ještě než se rozehrály, už obestírá semifinálové zápasy anglického Ligového poháru (známého také jako Carabao Cup) závoj podezření.

Týká se losu, který v přímém přenosu televize Sky Sports provedli Harry a Jamie Redknappovi.

Oba velkokluby, tedy Liverpool a Chelsea, narazí na outsidery, na vzájemný souboj může dojít až ve finále.

To zavdalo příčiny ke spekulacím, že dvojice Liverpool - Fulham a Chelsea - Middlesbrough byly domluveny předem.

Někteří příznivci na sociálních sítích vyjadřovali svou nedůvěru komentáři typu: "To bylo to nejjasněji zmanipulované losování v historii." nebo "Losování Carabao Cupu bylo zmanipulované, aby se velké kluby dostaly do finále. Middlesborough a Fulham nikdy neměly šanci."

Obvinění odrážejí pocit frustrace a podezíravosti části fanouškovské základny. Jak už to ale u takové vlny emocí bývá, chybějí důkazy.

Matematicky byla pravděpodobnost vzájemného losu Chelsea a Liverpoolu pouhých 33 procent, což bylo zastíněno konspiračními teoriemi.

Krátce po určení semifinálových dvojic televizní moderátor Mark Chapman dokonce o celé situaci vtipkoval a naznačoval, že fanoušci Fulhamu a druholigového Middlesbrough nemusí být s losem spokojeni. Tyto poznámky ještě přilily olej do ohně.

Případné finále mezi Chelsea a Liverpoolem by bylo opakováním loňského souboje o tuto trofej, které skončilo dramatickým penaltovým rozstřelem.

V něm Reds vyhráli 11:10. Rozhodující pokutový kop proměnil brankář Liverpoolu Caoimhin Kelleher, jeho střídající protějšek Kepa Arrizabalaga naopak při svém pokusu minul.

Semifinálové zápasy jsou naplánovány na leden a finále Ligového poháru se odehraje 25. února ve Wembley.