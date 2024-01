Krutá diagnóza. Eriksson má nádor slinivky, zbývá mu rok. Musím oklamat mozek, říká

Švédský fotbalový trenér Sven-Göran Eriksson onemocněl rakovinou slinivky břišní. Rozhlasové stanici P1 bývalý kouč anglické reprezentace řekl, že má před sebou maximálně rok života.

"Všichni na mně mohou vidět, že jsem nemocný a že ta nemoc není dobrá. Každý předpokládá, že je to rakovina, a také je. Ale budu bojovat tak dlouho, co to půjde," řekl pětasedmdesátiletý Eriksson. "Vím, že v nejlepším případě mám před sebou rok, v nejhorším případě méně. Ani lékaři si nejsou naprosto jistí."

Eriksson se stáhl z veřejného života ze zdravotních důvodů loni v únoru. "Přišlo to z ničeho nic. A byl to šok," vzpomněl si na okamžik, kdy se od lékařů dozvěděl diagnózu. "Nemám žádné velké bolesti. Ale byla mi diagnostikována nemoc, která se dá zpomalit, ale ne operovat. Tak to prostě je."

Muž, jenž dovedl k ligovým titulům IFK Göteborg, Lazio, Benfiku a trénoval i AS Řím či Manchester City, se snaží na nemoc nemyslet. "Musíte oklamat mozek. Je snadné skončit v situaci, kdy sedíte doma, cítíte se mizerně a litujete se. Ale já se chci pořád dívat na věci pozitivně," řekl.

Rakovině slinivky v poslední době podlehl například bývalý italský fotbalista Gianluca Vialli. Někdejší hráč a trenér Chelsea zemřel před rokem, bylo mu 58 let.

Eriksson se stal v roce 2001 prvním zahraničním trenérem anglické reprezentace a do roku 2006 vedl "zlatou generaci" hráčů kolem Davida Beckhama, Stevena Gerrarda či Waynea Rooneyho. Na mistrovstvích světa 2002 a 2006 i na evropském šampionátu v roce 2004 Anglie pokaždé vypadla ve čtvrtfinále, z toho dvakrát na penalty s Portugalskem.