"Každou vteřinu náš strach roste." Díaz žádá, aby únosci propustili jeho otce

Fotbalista Luis Díaz žádá členy kolumbijské levicové gerilové skupiny Národní osvobozenecká armáda (ELN), aby okamžitě propustili jeho otce, kterého unesli.

Útočník Liverpoolu Luis Díaz ukazuje po gólu do sítě Lutonu tričko s nápisem Libertad por Papa, tedy Svobodu pro tátu | Foto: Reuters

Uvedl to v prohlášení po nedělním utkání anglické ligy na hřišti nováčka Lutonu, v němž jako střídající hráč zachránil Liverpoolu v nastavení alespoň bod za remízu 1:1.

Díaz v Lutonu vyrovnal v páté minutě nastavení a poté si vyhrnul dres, pod nímž měl triko s nápisem "Svoboda pro tátu".

"Každou vteřinou, každou minutou náš strach roste. Má matka, mí bratři a já jsme zoufalí, bojíme se a nedokážeme popsat, co cítíme," uvedl šestadvacetiletý křídelník po utkání.

"Tohle utrpení skončí jedině tehdy, až ho budeme mít doma," doplnil.

"Prosím, aby ho okamžitě osvobodili, respektovali jeho bezúhonnost a ukončili tohle bolestné čekání. Ve jménu lásky a soucitu žádáme, aby přehodnotili své činy a vrátili nám ho," apeloval Díaz.

Stojí za ním i spoluhráči a trenér Jürgen Klopp. "Jsme tu pro něj, ať už bude potřebovat cokoli," konstatoval brankář Alisson Becker.

"Vyrovnal tu ten pravý, bylo to krásné. Zoufale čekáme na zprávy z Kolumbie. Informace, které dostává, jsou spíše pozitivní, ale ještě není konec, protože to, na co čekáme, jsme ještě neslyšeli," řekl Klopp.

Díazovi rodiče byli uneseni minulý týden na čerpací stanici v Barrancasu na severu země. Matku čtyřiatřicetinásobného kolumbijského reprezentanta se povedlo záhy při záchranné akci osvobodit.

ELN slíbila, že Díazova otce propustí. Její vůdce Antonio García to prohlásil na sociální síti Telegram.

Únos Díazova otce Severní válečnou frontou (část ELN) označil za chybu, protože incident ohrožuje mírová jednání s kolumbijskou vládou.

Severní válečná fronta podle médií uvedla, že únos provedla kvůli výkupnému, ale neuvědomila si, že jde o otce oblíbené fotbalové hvězdy.