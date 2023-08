Každá minuta rozhoduje. Kadeřábkův charitativní projekt spojil profesionály i amatéry

První narozeniny oslaví na sklonku léta Nadační fond manželů Kadeřábkových. Iniciativa jednatřicetiletého fotbalového obránce Pavla Kadeřábka a jeho ženy Terezy už během té doby dokázala pomoci statisícovými částkami několika rodinám s pohnutými životními příběhy.

Součástí Nadačního fondu je projekt Každá minuta rozhoduje, který v unikátní podobě spojuje pomoc profesionálních i amatérských fotbalistů.

Princip fungování je velmi jednoduchý. Každému profesionálnímu hráči, který se zapojil do projektu, se počítají odehrané minuty v soutěžních zápasech. Každý má zároveň možnost si sám určit, jakou částkou bude za odehrané minuty přispívat.

Amatérští fotbalisté se mohou zapojit formou jednorázové částky ve výši 300 korun, po jejímž zaplacení je hráčská kartička daného fotbalisty umístěna na webu projektu po boku českých reprezentantů.

Prvním zapojeným fotbalistou v amatérské sekci byl patron celého projektu a legendární kanonýr David Lafata.

V součtu ročního fungování vygeneroval fotbalový projekt bezmála půl milionu korun. "Jsem neskutečně vděčná všem, kteří nám umožňují pomáhat tam, kde je to nejvíce třeba," říká Tereza Kadeřábková na prahu pomyslných prvních narozenin fondu.

"Přestože jsme Nadační fond rozjeli teprve před rokem, našel si již množství fanoušků a podporovatelů. Skvělá odezva, a především radost a naděje, kterou vybrané prostředky vzbuzují na straně obdarovávaných rodin, jsou pro nás tou hlavní motivací do další práce. V naší činnosti budeme pokračovat a dále ji rozvíjet. V plánu je sportovní event v podobě běžeckého závodu pro nejširší veřejnost, posouvat a rozšiřovat chceme také fotbalové aktivity," doplňuje zakladatelka Nadačního fondu.

Kompletní provoz je placen právě z prostředků manželů Kadeřábkových. "Naším základním mottem je, že veškeré vybrané peníze od sportovců i veřejnosti musí pomáhat. To je garance a závazek, který všem zapojeným dáváme. Sto procent vybraných peněz se dostane těm, kteří je potřebují. Veškeré provozní platby jsou od nás a jsou tak naším příspěvkem celému projektu," vysvětluje manželka současného obránce bundesligového Hoffenheimu.

Do projektu se od jeho startu zapojila vedle zakládajícího Kadeřábka hned šestnáctka fotbalových osobností včetně reprezentačních opor Patrika Schicka, Tomáše Vaclíka či Lukáše Masopusta nebo ligových kapitánů v čele s Tomáše Holešem, Markem Matějovským, Michalem Kadlecem a Lukášem Hejdou.

Hned od startu nechyběli v nadačním týmu také Jiří Pavlenka, David Pavelka, Josef Hušbauer, Jiří Skalák, Tomáš Přikryl, Ladislav Krejčí st., Jan Kliment, Marek Suchý a Matěj Hybš.

"Je skvělé, jak pozitivně se kluci k celé akci postavili. Nejde jen o výběr peněz, ale o jejich podporu a zapojení formou sociálních sítí, osobních účastí a upřímného zájmu o všechno, co se snažíme podporovat," pochvaluje si přístup fotbalových kamarádů Kadeřábek, který na startu nové sezony plánuje oslovit také další možné adepty.

"Mým cílem není nabrat obrovské množství jmen, ale přirozeně rozšiřovat skupinu úžasných lidí s touhou spojit svoji profesionální sportovní dráhu s reálnou pomocí. Nové tváře budou samozřejmě znamenat také více peněz na podporu rodin, které naši pomoc velmi potřebují," dodává zadák, jenž v národním dresu odehrál 48 zápasů.

Jarní část fotbalové sezony vygenerovala v součtu 245 tisíc korun, které byly na základě rozhodnutí všech zapojených fotbalistů předány rodině malého Marka Hesse. Pětiletý klučina s transplantovaným srdíčkem při čekání na transplantaci bohužel prodělal velké krvácení do mozku, jehož důsledkem byla prakticky slepota a ochrnutí rukou a nohou.

Mareček je však bojovník a s pomocí obětavých rodičů a množství terapií se každý den posouvá o něco dál. Opět začal vnímat svět očima a používat ruce, a přestože ho čeká ještě velký kus práce, na všechna cvičení a terapie reaguje skvěle. Vybrané peníze umožní další množství rehabilitací a speciálních cvičení.

"Chceme poděkovat NFMK a jejich projektu Každá minuta rozhoduje. Výše daru je neskutečná a zajistí Marečkovi celý rok neurorehabilitací. Transplantace neznamená dlouhý život, ale ‚jen čas navíc.‘ Nevíme, zda pět let, nebo roků padesát. Ale v čím lepším stavu bude srdíčko, tím lepší prognózy bude mít. Věříme, že dar pomůže Marečkovi napravit to, co způsobilo krvácení do mozku, že začne sám běhat, a nové srdíčko tak bude mít adekvátní zátěž a fungovat naplno," uvedla chlapcova maminka Petra Hessová.

"Každá minuta je vzácná. Mareček je momentálně na úrovni cca 2,5letého dítěte. I když lékaři tomu zprvu nevěřili, ukázal všem, jaký je bojovník. Už chodíme občas ven na procházku bez kočárku. Jeho tělíčko je pořád slabší, ale neurorehabilitace jsou skvělé v tom, že se cvičí potřebné svaly a zároveň se mozek učí tyto cvičené svaly správně používat. Mareček díky těmto rehabilitacím více zesílí trup i nožičky. Začne chodit venku bez držení, naučí se podřepnout si a něco si podat. Zní to jednoduše, ale bude to pořádná dřina. Mareček si cvičení v neurorehabilitačních klecích užívá, fyzioterapeuti vymýšlejí cvičení hrou, cvičení je vždy naplno a s úsměvem. Děkujeme a budeme dále bojovat," vzkázala podporovatelům Petra Hessová, které šek za všechny zapojené fotbalisty předal brankář Tomáš Vaclík.

Veškeré informace o Nadačním fondu a jednotlivých projektech, stejně tak jako o možnosti se zapojit do další pomoci, jsou k nalezení na webových stránkách https://www.nadacnifondmk.cz a https://www.kazdaminutarozhoduje.cz