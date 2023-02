Jen je nechte, ať se rvou. Hvězda reprezentace chce při fotbale bitky jako v hokeji

S pozoruhodným nápadem přišel irský reprezentant James McClean. Přivítal by, kdyby ve fotbale rozhodčí umožňovali bitku mezi dvěma hráči, jako je to třeba v hokeji.

Že už by se irský reprezentant James McClean připravoval v boxerském postoji na možnost, že se ujme jeho návrh na schválení bitek ve fotbale? | Foto: Reuters

Podle útočníka anglického Wiganu by to paradoxně přispělo k plynulosti hry. Myslí si totiž, že by na trávníku ubylo různých strkanic a rozepří.

"Jen takový postřeh. Kdyby fotbal zavedl pravidlo, jako je v ledním hokeji, kde - když dojde na hřišti k problému - nechají ty dva dotyčné hráče deset patnáct vteřin, aby si to vyřídili mezi sebou, a pak je potrestají, tak vám garantuju, že bude mnohem méně pošťuchávání," navrhuje dvojnásobný účastník závěrečného turnaje Eura.

Třiatřicetiletého křídelníka inspirují hokejisté, kde rozhodčí nechají dva kohouty, aby se servali, a pak je pošlou většinou na pět minut na trestnou lavici.

McClean je ostatně pozoruhodnou osobností s vyhraněnými názory. Odmítá například nosit symbol vlčích máků k uctění válečných veteránů, za což dostával i výhrůžky smrtí a bučeli na něj také vlastní fanoušci.

Při loňské minutě ticha po úmrtí královny Alžběty II. si zase schválně stoupl stranou od spoluhráčů.

Rodák z Derry v Severním Irsku, které také v týmu do 21 let reprezentoval, ale nyní má na kontě už 96 startů za irské národní mužstvo (debutoval v něm v roce 2012 v duelu proti České republice), je na druhou stranu oceňovaný za výraznou charitativní činnost.

Mimo jiné pořídil mobilní dům poté, co se dozvěděl ze sociálních sítích o problémech těhotné bezdomovkyně, postiženému dítěti přispěl na zakoupení handbiku, jinému zaplatil speciální protonovou léčbu na Floridě.

McClean hrál anglickou Premier League za Sunderland a West Bromwich, aktuálně pomáhá Wiganu s udržením ve druhé nejvyšší soutěži.