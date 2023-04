"Je to neprofesionální, ale nemůžu přestat." Hvězda Chelsea prozradila, na čem ujíždí

Fotbalový útočník londýnské Chelsea Kai Havertz prozradil, na čem je doslova závislý. A z jeho přiznání budou ortodoxní zastánci správné životosprávy u špičkových sportovců možná omdlévat.

"Bude to znít trochu neprofesionálně, ale jsem úplně fanatik do koly a fanty," práskl na sebe útočník v rozhovoru pro německý deník Bild, že jeho libůstkou jsou známé sladké nápoje.

"Nemůžu s tím přestat. Dává mi to energii a sílu. Naštěstí jsem nikdy neměl vážnější zranění, a dokud necítím, že je to pro mě špatné, tak je to v pořádku," doplnil forvard "Blues".

Třiadvacetiletý rodák z Cách také prozradil, jak před dvěma lety oslavil triumf v Lize mistrů. Zatímco kolem něho teklo po finálovém vítězství nad Manchesterem City proudem pivo a šampaňské, on sáhl - po milované limonádě.

"Klub samozřejmě pořádal oslavu a já už předtím plánoval, že pokud vyhrajeme, tak se taky odvážu. Ale pak ve mně bylo tolik adrenalinu, že jsem do sebe nemohl klopit piva jako ostatní," prohlásil Havertz.

Muž, za kterého zaplatila Chelsea v roce 2020 Leverkusenu 84 milionů eur, označuje sám sebe za "blázna do sladkostí". A své závislosti se nedokáže vzdát ani při utkáních.

"O přestávce si dávám gumové medvídky, skittles nebo něco takového. Pomáhá to mému tělu a jsem pak zase plný energie," vysvětlil.

Havertz si uvědomuje, že jeho vášeň není ve vrcholovém sportu úplně prospěšná. A snažil se i změnit, zkusil zdravější dietní režim. Jenže "sladkostní půst" mu nadělal spíš problémy.

"Měli jsme na začátku v Londýně kuchaře, který k nám chodil každý den a vařil nám. A musím říct, že jsem se necítil vůbec dobře. Mělo to na mě přesně opačný efekt. Řekl mi, že je to proto, že jsem totální závislák na cukru," líčil Havertz.

Porozumění zato překvapivě našel u nutričního specialisty, kterého má k dispozici v Chelsea.

"Přišel s úplně jiným přístupem. Řekl: Kaii, potřebuješ kolu, potřebuješ fantu, tak si prostě jednu denně dej," oddechl si forvard německé reprezentace.