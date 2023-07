Jankto přestoupil z Getafe do týmu nováčka italské ligy Cagliari

Fotbalista Jakub Jankto přestoupil z Getafe do Cagliari. Sedmadvacetiletý člen širšího kádru české reprezentace, který v uplynulé sezoně hostoval v pražské Spartě, podepsal s nováčkem italské ligy smlouvu na dva roky s opcí na další sezonu. Klub ze Sardinie o tom informoval na svém webu.

"Díky fanouškům, díky spoluhráčům, díky Cagliari. Potřebujeme vaši podporu, na hřišti necháme společně všechno," uvedl Jankto na instagramu vedle fotografie, na níž podepisuje nový kontrakt.

Český křídelní hráč se v Cagliari pokusí oživit kariéru poté, co ho v dubnu Sparta vyřadila z kádru po dopravním incidentu. Jankto podle médií odmítl při silniční kontrole podstoupit test na drogy, navíc měl již odebraný řidičský průkaz.

V Cagliari se znovu sejde s trenérem Claudiem Ranierim, pod nímž hrával už v Sampdorii Janov. Do Itálie se Jankto vrací po dvou letech. V roce 2014 přestoupil odchovanec pražské Slavie do Udine. Nejprve hostoval v druholigovém Ascoli, po dvou sezonách v dresu Udine putoval na hostování do Sampdorie, kam následně přestoupil.

Před dvěma lety odešel do Getafe, kde se ale příliš neprosadil. Vloni v srpnu Jankto zamířil na hostování do Sparty, kde se mu však i vinou zranění nedařilo. V únoru český ofenzivní hráč zaujal tím, že se jako jeden z prvních profesionálních fotbalistů otevřeně přihlásil k homosexuální orientaci. Podpory se mu dostalo z celého světa včetně největších klubů.

V Serii A dosud Jankto odehrál 155 zápasů, v kterých zaznamenal 17 gólů a stejný počet asistencí. V reprezentaci má na kontě 45 startů a čtyři branky. Naposledy za národní tým nastoupil vloni v červnu.