Ivan Hašek povede reprezentaci Libanonu. S týmem bude usilovat o účast na MS v Kataru

Rekonstrukce strakonické silnice I/4 mezi Milínem a Chrašticemi na Příbramsku bude dokončena dříve, než se předpokládalo. Řidiči tudy začnou jezdit bez omezení od úterý, informoval dnes Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic. Původně se počítalo s uvedením do provozu 6. srpna, později byl termín dokončení posunutý na konec července.

Od pátečních 15:00 do pondělních 6:00 silničáři také dočasně odstraní nynější dopravní omezení na posledním opravovaném úseku a o víkendu tudy řidiči projedou v obou směrech jen s omezením maximální rychlostí na 50 kilometrů v hodině. V pondělí ale bude ještě kyvadlová doprava dočasně obnovena.

Celková délka rekonstruované silnice je 4,7 kilometru a je rozdělena do pěti částí. Důvodem opravy byl špatný stav vozovky, který utrpěl i poslední zimou. Na silnici byly kaverny, vyjeté koleje, výtluky a trhliny. Silnice I/4 mezi Milínem a Chrašticemi je velmi vytížená, denně po ní projede přes 13 000 aut.

Podle Bučka se již připravuje navazující oprava I/4 od Chraštic na hranice Středočeského kraje. "Aktuálně probíhá veřejné výběrové řízení na zhotovitele. Obdrželi jsme celkem sedm nabídek a 12. července jsme vybrali tu ekonomicky nejvýhodnější. Nyní do 27. července běží zákonem stanovená lhůta pro podání námitek neúspěšných uchazečů," uvedl. Pokud se neobjeví neočekávané komplikace, začne se s rekonstrukcí v září, aby stavbaři do zahájení zimní údržby 1. listopadu stihli opravit co největší část tohoto úseku.