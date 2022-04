Další skandál americké legendy. Brankářka Solová se před dětmi prala s policisty

Bývalá hvězda ženské fotbalové reprezentace USA Hope Solová měla další konflikt se zákonem. Tento týden byla v Severní Karolíně zadržena za řízení pod vlivem návykových látek, pak se vzpírala zatčení. Navíc měla v autě teprve dvouletá dvojčata.

Čtyřicetiletá mistryně světa a dvojnásobná olympijská vítězka zamířila podle stránek TMZ do vězení po incidentu na parkovišti obchodního domu Walmart v městě Winston-Salem.

Obžaloba hovoří o řízení pod vlivem, kladení odporu při zatýkání a týraní dětí. "Na radu svého právního zástupce nemůže Hope (Solová) tuto událost komentovat. Chce ale, aby všichni věděli, že její děti jsou její život," uvedl advokát bývalé fotbalistky pro TMZ Sports.

"Byla okamžitě propuštěna a je nyní doma se svou rodinou. Její příběh zní lépe, než jak naznačují počáteční obvinění, a že se těší na svou příležitost tato obvinění vyvrátit," dodal.

Není to zdaleka poprvé, kdy se někdejší nejlepší světová ženská brankářka dostala do křížku se zákonem.

Už dříve byla zatčena za domácí násilí. V roce 2014 ji policie zadržela poté, co se jednoho ze strážníků snažila napadnout a podle státního zástupce ho chtěla "nakopnout do zadku". Byla také zatčena za to, že se údajně dostala do potyčky se svým dospívajícím synovcem. Současné obvinění může Američance vynést nepodmíněný trest.

Solová byla oporou amerického týmu šestnáct let do olympijských her v Riu de Janeiro. Po nich ukončila reprezentační kariéru poté, co od domácího svazu dostala půlroční zákaz startů za urážku soupeřek. Po čtvrtfinálovém vyřazení od Švédek totiž označila Seveřanky kvůli jejich defenzivnímu stylu za bandu zbabělců. Za národní tým odchytala 202 duelů.