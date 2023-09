Myslím, že to dělám dobře, věřil německý trenér. Odpoledne byl už bez práce

Na lavičce německé fotbalové reprezentace letos absolvoval jediný vítězný zápas, proto přišel čas, aby Hansi Flick odešel. Vaz mu zlomila ostudná porážka s Japonskem 1:4.

V rozhovoru pro německý televizní kanál RTL, krátce po nepovedené sobotní přípravě s Japonci, vypadal Flick zdrceně, přesto tvrdil: "Ano, jsem stále ta správná osoba. Myslím, že to děláme dobře."

Německý list Bild už v neděli ráno volal po jeho odvolání. Flick ale stále vedl veřejný trénink.

Na dotazy od fanoušků, kteří si přišli pro podpis, lakonicky odpověděl: "Budu bojovat dál, ale ve fotbale se dá jen těžko něco předvídat."

Jak prohlásil, tak se také stalo. Předseda Německého fotbalového svazu (DFB) Bernd Neuendorf přišel v neděli odpoledne s prohlášením, že Flick u týmu končí.

"Je mi líto, co se stalo s Hansim, a osobně mu to ještě řeknu. Ale bohužel byl čas na rozhodnutí," řekl Hans-Joachim Watzke, místopředseda DFB. Hráči se pak sešli v hotelu a se svým teď už bývalým koučem se rozloučili.

"Nejdůležitějším úkolem nyní je najít trenéra, který naši reprezentaci rychle přeorientuje a připraví příští rok na důležitý domácí evropský šampionát," dodal Rudi Völler, populární internacionál a dnes sportovní šéf národního týmu Německa.

Třiašedesátiletý Völler byl proti Flickovu vyhazovu, třebaže právě on sám je horkým kandidátem na uvolněné trenérské křeslo. Aspoň tedy pro úterní přípravný zápas s vicemistry světa z Francie.

Jako dlouhodobá varianta se pak jeví 36letý Julian Nagelsmann. Ten je až do roku 2026 vázán smlouvou u Bayernu Mnichov, ale podle Bildu by německý velkoklub nic nenamítal, pokud by převzal reprezentační lavičku.

Osmapadesátiletý Flick se reprezentace ujal v září 2021, kdy nahradil Joachima Löwa. Neúspěch na loňském mistrovství světa v Kataru, kde Němci skončili už ve skupině, ještě ustál, další porážky už mu ovšem zlomily vaz.

Němci pod Flickovým vedením letos vyhráli jediný z šesti zápasů. Z posledních tří si odnesli neslavnou bilanci 1:7.