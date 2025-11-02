Gólový žolík Souček. Čech svým důrazem stvrdil důležitý triumf West Hamu

Favorizovaný Newcastle šel v Londýně do vedení už ve čtvrté minutě, když Murphy umístěnou střelou zpoza vápna překvapil brankáře Areolu. Domácí ale ještě do poločasu otočili skóre.
Nejprve se v 35. minutě prosadil Brazilec Paquetá a v nastavení si Wan-Bissakův přízemní centr srazil do vlastní sítě obránce Botman.
Souček v 61. minutě nahradil Calluma Wilsona a nezvykle se místo něj postavil na post hrotového útočníka. Hned osm minut po příchodu český reprezentační kapitán důrazem ve vápně získal míč pro spoluhráče Pottse, jenž jeho práci zužitkoval a skóroval.
Videorozhodčí ale při kontrole odhalil velice těsný Součkův ofsajd a gól odvolal.
Odchovanec pražské Slavie si na svou chvíli počkal až do osmé minuty závěrečného nastavení, kdy ve skluzu dorazil do sítě vyraženou střelu Bowena.
Haaland po samostatných únicích poslal City v prvním poločase dvakrát do vedení. Jeho trefy rozdělila vyrovnávací branka záložníka Adamse. Bournemouth vstoupil do druhého poločasu aktivněji, ale šance Kroupiho pokaždé skončily na brankáři Donnarummovi.
A tak místo vyrovnání šli "Citizens" do dvoubrankového vedení, protože v 60. minutě zužitkoval Fodenovu přihrávku O'Reilly. Bournemouth přišel o osmizápasovou sérii bez ligové porážky a propadl se na čtvrté místo.
Záložník Manchesteru City Phil Foden se ve věku 25 let a 158 dní stal nejmladším hráčem, jenž dosáhl na metu 200 startů v Premier League.
Překonal rekord bývalého spoluhráče Raheema Sterlinga, kterému při dosažení milníku bylo 26 let a 284 dní.
Anglická fotbalová liga - 10. kolo:
West Ham - Newcastle 3:1 (35. Paquetá, 45.+5 vlastní Botman, 90.+8 Souček - 4. Murphy), Manchester City - Bournemouth 3:1 (17. a 33. Haaland, 60. O'Reilly - 25. Adams).
Tabulka:
|1.
|Arsenal
|10
|8
|1
|1
|18:3
|25
|2.
|Manchester City
|10
|6
|1
|3
|20:8
|19
|3.
|Liverpool
|10
|6
|0
|4
|18:14
|18
|4.
|Bournemouth
|10
|5
|3
|2
|17:14
|18
|5.
|Tottenham
|10
|5
|2
|3
|17:8
|17
|6.
|Chelsea
|10
|5
|2
|3
|18:11
|17
|7.
|Sunderland
|9
|5
|2
|2
|11:7
|17
|8.
|Manchester United
|10
|5
|2
|3
|17:16
|17
|9.
|Crystal Palace
|10
|4
|4
|2
|14:9
|16
|10.
|Brighton
|10
|4
|3
|3
|17:15
|15
|11.
|Aston Villa
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|12.
|Brentford
|10
|4
|1
|5
|14:16
|13
|13.
|Newcastle
|10
|3
|3
|4
|10:11
|12
|14.
|Fulham
|10
|3
|2
|5
|12:14
|11
|15.
|Everton
|9
|3
|2
|4
|9:12
|11
|16.
|Leeds
|10
|3
|2
|5
|9:17
|11
|17.
|Burnley
|10
|3
|1
|6
|12:19
|10
|18.
|West Ham
|10
|2
|1
|7
|10:21
|7
|19.
|Nottingham
|10
|1
|3
|6
|7:19
|6
|20.
|Wolverhampton
|10
|0
|2
|8
|7:22
|2
Coufal přispěl k výhře asistencí
Robin Hranáč a Vladimír Coufal v 9. kole německé fotbalové ligy přispěli k vítězství Hoffenheimu na hřišti Wolfsburgu 3:2.
Oba čeští reprezentanti odehráli celé utkání, Coufal přihrál na první gól hostů. Kolín nad Rýnem doma porazil 4:1 Hamburk, hosté dohrávali bez dvou vyloučených hráčů.
Wolfsburg otevřel skóre ve 14. minutě zásluhou Alžířana Amúry. Hosté po půlhodině hry srovnali premiérovým bundesligovým gólem Nizozemce Burgera, jenž zužitkoval Coufalův milimetrový přízemní centr.
Trenér Hoffenheimu Christian Ilzer do druhého poločasu poslal místo nejlepšího střelce Asllaniho hrající legendu TSG Kramariče a čtyřiatřicetiletý Chorvat jeho důvěru splatil hned po pěti minutách. Centrem našel hlavu Prömela, jenž dokonal obrat.
Za šest minut se opět prosadil Amúra, ale záhy se podruhé mezi střelce zapsal i Burger. Wolfsburg se vrátil na neúspěšnou vlnu, z posledních osmi kol vyhrál jen jednou a získal pět bodů, na domácím hřišti nezvítězil už skoro deset měsíců.
Navíc v úterý vypadl z Německého poháru po porážce 0:1 s druholigovým Kielem a německá média spekulují o konci trenéra Paula Simonise. Hoffenheim naopak zvítězil potřetí v řadě a posunul se na šestou příčku.
Kolín, který se stále drží o jediný bod za TSG, poslal ve 25. minutě do vedení útočník Ache, krátce po startu druhého dějství na něj navázal Kainz. Hosté zásluhou Dompeho po hodině hry snížili, ale v 79. minutě dostal druhou žlutou kartu Pherai a o čtyři minuty jej do šaten předčasně následoval Vieira.
Kolínský celek využil převahu dvou mužů v poli až v nastavení, kdy si ke gólům vzájemně pomohli El Mala a Kamiňski.
Německá fotbalová liga - 9. kolo:
Kolín nad Rýnem - Hamburk 4:1 (25. Ache, 48. Kainz, 90.+4 El Mala, 90.+9 Kamiňski - 61. Dompe), Wolfsburg - Hoffenheim 2:3 (14. a 56. Amúra - 31. a 62. Burger, 50. Prömel).
Tabulka:
|1.
|Bayern Mnichov
|9
|9
|0
|0
|33:4
|27
|2.
|Lipsko
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|3.
|Dortmund
|9
|6
|2
|1
|15:6
|20
|4.
|Stuttgart
|9
|6
|0
|3
|14:10
|18
|5.
|Leverkusen
|9
|5
|2
|2
|18:14
|17
|6.
|Hoffenheim
|9
|5
|1
|3
|18:15
|16
|7.
|Kolín nad Rýnem
|9
|4
|2
|3
|16:12
|14
|8.
|Frankfurt
|9
|4
|2
|3
|22:19
|14
|9.
|Brémy
|9
|3
|3
|3
|13:17
|12
|10.
|Union Berlín
|9
|3
|2
|4
|11:15
|11
|11.
|Freiburg
|9
|2
|4
|3
|11:13
|10
|12.
|Wolfsburg
|9
|2
|2
|5
|11:16
|8
|13.
|Hamburk
|9
|2
|2
|5
|8:15
|8
|14.
|Augsburg
|9
|2
|1
|6
|12:21
|7
|15.
|St. Pauli
|9
|2
|1
|6
|8:18
|7
|16.
|Mönchengladbach
|9
|1
|3
|5
|10:18
|6
|17.
|Mohuč
|9
|1
|2
|6
|10:17
|5
|18.
|Heidenheim
|9
|1
|2
|6
|8:17
|5