Fotbal

Rus slavil gól v kukle. Báli jsme se o něj, přiznal trenér po pokusu o únos

Rudolf Černík Rudolf Černík
před 3 hodinami
Dal gól, vytáhl maskovací kuklu a natáhl si ji přes hlavu. Andrej Mostovoj netradičně oslavil gól, kterým v sobotním utkání ruské ligy pomohl Zenitu Petrohrad k výhře 2:0 nad Lokomotivem Moskva. Ruský fotbalista tak reagoval na pokus o únos, jehož byl obětí minulý týden.
Útočník Zenitu Petrohrad Andrej Mostovoj slaví v kukle gól při utkání s Lokomotivem Moskva.
Útočník Zenitu Petrohrad Andrej Mostovoj slaví v kukle gól při utkání s Lokomotivem Moskva. | Foto: Reprofoto TV

Sedmadvacetiletý Mostovoj se 23. října rozloučil na ulici v centru Petrohradu s kamarádem Alexandrem Grakunem, s nímž byl na tenise, a chystal se nasednout do svého luxusního auta.

V tom k němu přiskočili čtyři maskovaní muži, chytili ho za ruce a pokusili se ho vtáhnout do svého vozidla. Stejně starý Grakun, bývalý talentovaný hokejista, incident zaznamenal a přiskočil bránícímu se fotbalistovi na pomoc.

"Otočil jsem se a uviděl jsem, jak na Andreje běží z minivanu dva maskovaní muži. Rozběhl jsem se k nim, jednoho z nich srazil a Andrejovi se podařilo utéct," líčil Grakun ruskému listu Sport-Express.

"Společně jsme běželi zpátky, oni kolem nás kroužili, vykřikli pár výhružných slov a pak zmizeli," popisoval incident, který zachytily pouliční kamery.

O dva dny později však na tom samém místě unesli podnikatele Sergeje Selegena, zetě poslance ruského parlamentu.

Za jeho propuštění požadovali v přepočtu zhruba tři miliony korun. Selegen jim dal peníze, které měl u sebe (v přepočtu asi 50 tisíc korun) s tím, že zbytek přiveze jeho manželka. Při následné policejní akci však únosce zadržela policie.

Na začátku tohoto týdne se Mostovoj k incidentu poprvé vyjádřil. "Šokovalo mě, že se něco takového může stát i v dnešní době. Po té události jsme s kamarádem zůstali celou noc v kontaktu. Bylo těžké usnout, moc jsem se nevyspal," popisoval v rozhovoru, který odvysílala stanice Match TV.

"Rozhodl jsem se tomu dát trochu času. Moje rodina o ničem nevěděla. Teprve pak, druhý den ráno, jsem kontaktoval naši ochranku v klubu a začal celý ten proces," doplnil rodák z Omsku.

Dvacetinásobný ruský reprezentant také ve videovzkazu, který na svém webu zveřejnil Zenit, poděkoval za masivní podporu, jíž se mu dostalo. "Moje rodina i já se máme dobře. Jsem v naprostém bezpečí," ujistil Mostovoj.

V případu bylo zadrženo už šest podezřelých. Jsou mezi nimi i dva studenti petrohradské univerzity ve věku 18 a 20 let či člen satanistické a v Rusku zakázané sekty.

Mostovoj v sobotním utkání s Lokomotivem pojistil v nastaveném čase vítězství Zenitu gólem na 2:0, po němž si na hlavu natáhl kuklu. "Připravil jsem si ji speciálně kvůli tomu," přiznal naplánovanou oslavu.

"Cítím se dobře, vypadá to, že mě to vůbec neovlivnilo," pochvaloval si útočník petrohradského celku.

Oddechl si i trenér Sergej Semak. "Samozřejmě jsme to probírali. Všichni měli o Andreje strach a byli znepokojení," citoval kouče druhého celku tabulky server gazeta.ru.

"Někteří lidé si dělali legraci, ale situace byla naprosto vážná. Díky Bohu, že všechno dobře skončilo a všichni jsou v pořádku," dodal Semak.

 
Fotbal sport Obsah únos kriminalita

