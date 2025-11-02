Česká liga

Obrovská výhra pro Karvinou a trenéra Jarolíma. Slezané doma srazili Spartu

před 3 hodinami
Fotbalisté Sparty ve 14. ligovém kole překvapivě prohráli v Karviné 1:2. Pražané utrpěli teprve druhou porážku v sezoně nejvyšší soutěže a promarnili možnost vrátit se do čela tabulky před Slavii. Obhájce titulu z Edenu figuruje na vedoucí příčce díky lepšímu skóre.
Jakub Martinec ze Sparty ve skluzu zasahuje před hráči Karviné.
Jakub Martinec ze Sparty ve skluzu zasahuje před hráči Karviné.

Všechny tři branky padly až po změně stran. Slezany, které vítězství vyneslo na sedmé místo tabulky, poslal v 63. minutě do vedení Aboubacar Traoré z Pobřeží slonoviny.

John Mercado z Ekvádoru sice brzy vyrovnal, ale poslední slovo měl 12 minut před koncem Senegalec Abdallah Gning.

Nejproduktivnější ligový útok se dnes jen těžko prosazoval, mezi tyče mířily za celý zápas jen dvě střely Pražanů, domácí byli mnohem aktivnější.

Jejich nový trenér Marek Jarolím zůstává po třech ligových a jednom pohárovém utkání dál bez porážky.

Oba trenéři ve srovnání s posledním zápasem udělali po jedné změně v sestavě. V domácí záloze se poprvé od úvodního kola objevil od začátku Šigut místo zraněného Singhateha.

Dánský trenér Pražanů Brian Priske v generálce na čtvrteční utkání Konferenční ligy proti Čenstochové poslal do obrany Uchennu za zraněného Sörensena.

První povedenou střelu vyslal v 18. minutě sparťan Ryneš, který před dvěma lety dal Karviné svůj první ligový gól v letenském dresu, ale tentokrát těsně minul. Na druhé straně si brankář Vindahl poradil se střelou Ayaosiho.

Poté na hlavičku stejného hráče ve 37. minutě už sice nedosáhl, ale zachránila ho spojnice tyče a břevna. Domácí byli dál nebezpečnější, dvakrát se do šance tlačil Šigut, ale nedokázal přesně zakončit.

Po změně stran mířil po brejku Ayaosi do odkryté branky, ale Zelený, který do druhé půle vystřídal Uchennu, míč zblokoval a spolu s Vindahlem hrozbu zažehnali.

V 63. minutě už hosté poprvé kapitulovali. Fleišmanův dlouhý aut přizvedl hlavou Krčík a Traoré poslal míč hlavou do sítě. Pro karvinského obránce to byl po více než dvouleté přestávce druhý gól v české lize.

Domácí se z vedení radovali jen devět minut, než Birmančevič rozhodil jejich obranu a Mercado vstřelil třetí gól od svého srpnového příchodu na Letnou.

Na poslední čtvrthodinu vyběhl na trávník kapitán Sparty Haraslín poprvé od poloviny října, kdy se vrátil ze srazu slovenské reprezentace se zraněným kotníkem.

Letenští chtěli dokonat obrat, jenže místo toho znovu inkasovali. Gning dostal v 78. minutě před šestnáctkou hodně místa, vypálil a míč po Panákově teči skončil v síti.

Pro nejlepšího střelce Slezanů to byl už šestý gól v ligové sezoně a pro sparťanského stopera, který v Karviné s fotbalem začínal, nepodařená oslava dnešních 30. narozenin.

Slezané doma zdolali Spartu vůbec poprvé a po vítězství v Mladé Boleslavi ve druhém kole po sobě zapsali tři body. Na kontě mají již 24 branek, stejně jako lídr tabulky Slavia a jen o dvě méně než Letenští.

14. kolo první fotbalové ligy:

MFK Karviná - Sparta Praha 2:1 (0:0)

Branky: 63. Traoré, 78. Gning - 72. Mercado. Rozhodčí: Wulkan - Volf, Pečenka - J. Beneš (video). ŽK: Fleišman, Ayaosi - Uchenna, Mannsverk. Diváci: 4530.

Sestavy:

Karviná: Lapeš - Traoré, Camara, Krčík, Fleišman - Bužek, Labík (89. Boháč) - Ayaosi, Samko (73. Štorman), Šigut (80. Condé) - Gning (89. Ezeh). Trenér: Jarolím.

Sparta: Vindahl - Martinec, Panák (84. Eneme), Uchenna (46. Zelený) - Preciado, Kairinen, Mannsverk (62. Vydra), Ryneš (76. Haraslín) - Birmančevič, Mercado - Kuchta (62. Rrahmani). Trenér: Priske.

Tabulka:

1. Slavia 14 8 6 0 24:8 30
2. Sparta 14 9 3 2 26:14 30
3. Jablonec nad Nisou 14 8 4 2 19:11 28
4. Olomouc 14 6 5 3 14:8 23
5. Zlín 14 6 5 3 19:15 23
6. Plzeň 13 6 4 3 23:13 22
7. Karviná 14 7 1 6 24:20 22
8. Liberec 14 5 5 4 19:16 20
9. Hradec Králové 14 5 5 4 20:20 20
10. Bohemians 1905 14 4 4 6 12:16 16
11. Dukla 14 2 6 6 10:18 12
12. Pardubice 14 2 6 6 16:25 12
13. Teplice 13 2 5 6 13:19 11
14. Ostrava 14 2 4 8 8:18 10
15. Mladá Boleslav 14 2 4 8 20:35 10
16. Slovácko 14 1 5 8 6:17 8
 
