Má šílené statistiky, je geniální, diví se v Lyonu Šulcovi. Trenér ho nechal napospas

Po upracované výhře nad Štrasburkem to byla pro Lyon velká šance zaútočit na špičku tabulky Ligue 1. Místo toho Olympique propadl zpátky na pátou příčku.
Ztráta třígólového vedení však nebyla jediným tématem, která nad ranním croissantem v lyonských domácnostech zaznívala. Zcela jistě se řešil i Pavel Šulc, hlavní hrdina příběhu, který byl u všeho pozitivního, co se ten večer na hřišti FC Paříž událo.
Už v páté minutě na něj mířil nákop hostujícího gólmana a bránícím hráčům vůbec nedošlo, že zatímco se soustředí na náběh českého záložníka, za snášejícím se balonem prchá Corentin Tolisso, který po pár metrech levačkou uklidil míč k tyči.
Pak se Šulc, stejně jako celý Lyon, ze hřiště tak trochu vytratil. Spoluhráči nechápali jeho náběhy, nedostával se do hry.
To se změnilo ve druhém poločase, kdy Lyon zjednodušil přechod do útoku a Šulc toho využil. Nejprve ve sprintu zdatně sekundoval Alfonsovi Moreirovi, který mu předložil balon do prázdné brány. Pak proměnil dlouhé sólo od poloviny hřiště ukázkovým dloubákem.
"Velkolepé, geniální, úžasné zakončení po padesátimetrovém sprintu. Ten chlap má úplně šílené statistiky, má na kontě pět gólů z nějakých sedmi střel na branku, co za Lyon hraje, to je neskutečná efektivita," chválil českého reprezentanta ve svém tradičním pozápasovém pořadu Le Debrief lyonský youtuber Micka.
Šulc i přesto, že ještě pár zápasů nazpátek naskakoval do zápasů z lavičky a cestoval sestavou na různých postech, patři k nejlepším střelcům Ligue 1. Lepší než on jsou pouze tři fotbalisté.
"Doufám, že tenhle zápas mu dodá sebevědomí. Viděl jsem asi osm jeho zápasů v dresu Plzně a tohle je přesně jeho hra. Spontánnost, neutuchající chtíč, obětavost, a k tomu všemu skvělý cit na nebezpečné situace," dodává známý lyonský fotbalový analytik.
Středeční góly Pavla Šulce:
Velký večer Pavla Šulce! 🇨🇿💫— Nova Sport (@novasport_cz) October 29, 2025
Český reprezentant se dvakrát trefil proti Paris FC a s pěti góly je nejlepším střelcem Lyonu v Ligue 1. Jo a hlavně ten druhý stál za to! 🤩#NovaSport | #Ligue1McDonalds pic.twitter.com/wx14juQ2ul
Jenže tím výčet pozitivních zpráv pro Lyon končí. Po hodině hry vedl sice 3:0, ale pak přišel zkrat Abnera Viníciuse, který sestřelil protihráče zezadu takovým způsobem, že za to okamžitě dostal červenou a poslal Lyon do deseti.
A Olympique začal panikařit, stáhl se na vlastní polovinu, brzy inkasoval na 1:3 a postupně se zbavoval ofenzivních hráčů, přestože už po šesti minutách byl počet hráčů na hřišti kvůli červené domácích zase vyrovnaný.
"Trenér Paul Fonseca je sice velký stratég a taktik, co se sestavy týče, ale bez schopnosti číst hru během zápasu. Lyon se v závěru ocitl bez útočných zbraní," napsal deník Le Progres.
Fonseca, který kvůli disciplinárnímu trestu v lize sedí pouze na tribuně a u hřiště ho zastupuje asistent Jorge Maciel, stáhl postupně Tolissa, Adama Karabce i Moreiru.
"Zápas dohráváme se Šulcem jako jediným útočícím hráčem. To jako vážně takhle rezignujeme a necháme se zastrašit? Jednoznačná chyba Fonsecy," zlobil se Micka.
Skóre se nakonec zastavilo na výsledku 3:3 a domácí oslavovali nečekaný bod.
Lyon ale nemá příliš času se z kolapsu vzpamatovat, o víkendu pokračuje francouzská soutěž dalším kolem. Olympique tentokrát čeká výjezd na hřiště Brestu, kterému v tabulce momentálně paří čtrnáctá příčka.