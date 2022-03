Fotbalový útočník Djzuba zkritizoval diskriminaci ruských sportovců kvůli Ukrajině

Matějská pouť začne v sobotu 5. března. Akce se koná na pražském Výstavišti v Holešovicích. Lidé se pobaví u asi stovky atrakcí a stánků. Cena za nejdražší atrakce se pohybuje okolo 130 Kč. Dětský den pro handicapované děti se uskuteční 21. března. Pouť potrvá do 18. dubna. Vstup bude z ulice Za Elektrárnou a ve všední dny bude zdarma. Otevřeno bude v pracovní dny od 13:00 do 21:00 a o víkendech od 10:00 do 22:00. Letos jde o 427. ročník pouti a po 56. se koná na holešovickém Výstavišti.

Ve srovnání s minulostí bude celkově atrakcí méně. V horní části areálu Výstaviště byla zahájena dostavba vyhořelého křídla Průmyslového paláce a další úpravy. Podle pořadatele Václava Kočky staršího ubyla asi padesátka atrakcí. Kvůli nedostatku místa se nebudou konat farmářské trhy.

Vstupné bude v týdnu zdarma. O víkendech bude 30 Kč. Po celou pouť bude zdarma vstup pro ukrajinské uprchlíky. Těm bude stačit předložit pas. Organizátoři se rovněž spojili s nadací Šťastná hvězda, jejíž číslo učtu bude na všech pokladnách a lidé budou moci přispět na pomoc Ukrajině