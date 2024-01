Fotbalisté Gambie těsně unikli pádu letadla. Ve výběru jsou i hráči Sparty či Baníku

Letošní ročník Afrického poháru národů ještě ani nezačal a už mohl být poznamenán obrovskou tragédií. V letadle s reprezentací Gambie, která zamířila na turnaj do Pobřeží slonoviny, totiž došlo k náhlému poklesu hladiny kyslíku a řada hráčů omdlela. Ve výběru jsou i dva fotbalisté z české ligy - sparťan James Gomez a Muhammed Sanneh z Baníku Ostrava.

Pouhých devět minut po vzletu byl pilot nucen vrátit se na letiště Banjul k nouzovému přistání. V letadle totiž selhal přívod kyslíku, jeho zásoby velmi rychle docházely a cestující začali jeden po druhém ztrácet vědomí.

Bývalý hráč Manchesteru United Saidy Janko v příspěvku na Instagramu uvedl, že někteří na palubě trpěli "silnými bolestmi hlavy a extrémními závratěmi." Zároveň kritizoval představitele své země za "nepřijatelnou" situaci.

"Všichni jsme mohli být mrtví. Všichni jsme rychle usnuli. Já také. Měl jsem krátké sny o tom, jak probíhal můj život. Skutečně," popisoval belgický trenér Gambie Tom Saintfiet. Ten také upozornil na to, že někteří z fotbalistů nenabyli vědomí až do doby, kdy stroj nouzově přistál.

"Málem jsme se otrávili oxidem uhelnatým. Ještě půl hodiny letu a byli bychom všichni mrtví."

Tým musí ve čtvrtek odcestovat na Pobřeží slonoviny, jinak riskuje vyřazení z turnaje. První zápas Gambie odehraje v pondělí proti Senegalu. "Nyní jsme zpátky a už odmítáme létat takovým letadlem. To bylo asi to nejmenší, co mělo vrtule, s kapacitou pro 50 lidí. Jako kdyby záleželo jen na tom, že to letí," dodal kouč.