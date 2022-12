Exslávista Stanciu má kuriózní titul. Vyhrál čínskou ligu, poslední zápas se nekonal

Exslávista Nicolae Stanciu získal titul už ve čtvrté zemi. A je to vítězství nejkurióznější. Rumunský fotbalista vyhrál s týmem Wu-chan Three Towns čínskou nejvyšší soutěž poté, co se poslední zápas vůbec nekonal. Jeho celek si připsal rozhodující tři body díky kontumaci.

Wu-chan měl před závěrečným 34. kolem 75 bodů stejně jako poslední konkurent v boji o první místo Šan-tung. Konec soutěže však výrazně ovlivnila pandemie koronaviru v zemi. Kvůli nákaze v týmu Tchien-ťin vyhráli Stanciu a spol. 3:0 kontumačně, o soupeře z Pekingu ovšem přišel také rival a zapsal totožný výsledek. Při shodných vzájemných zápasech rozhodlo o prvním titulu Wu-chanu v historii lepší skóre. Klub hrál přitom ještě před dvěma sezonami třetí ligu. Tu však opanoval, vzápětí vyhrál druhou nejvyšší soutěž a hned triumfoval i mezi elitou. Stanciu už se radoval s mistrovskou trofejí dvakrát ve Steaue Bukurešť, jednou v Anderlechtu Brusel a dvakrát ve Slavii. Do Číny přišel z Edenu letos v únoru a stal se rázem klíčovou postavou v pohádkovém tažení mužstva. Devětadvacetiletý rumunský reprezentant v sezoně zaznamenal deset branek a jedenáct asistencí. Wu-chan má navíc stále šanci na double, ve čtvrtfinále národního poháru ho čeká právě Šan-tung.