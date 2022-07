Všechno je tu jinak, hlásí z Gibraltaru Trpišovský. Třeba na celý den vypadl proud

Trenér Jindřich Trpišovský věří, že fotbalisté Slavie ve čtvrtečním úvodním utkání 2. předkola Evropské konferenční ligy na hřišti gibraltarského outsidera St Joseph's nic nepodcení a podají maximální výkon.

Pražané se v prvním soutěžním duelu sezony budou muset proti trpaslíkovi z malého zámořského území Velké Británie na jihu Pyrenejského poloostrova vyrovnat s netradičními podmínkami - umělou trávou, nezvyklým míčem, nepříliš fotbalovým prostředím i velkou vlhkostí vzduchu.

"Tady je všechno jinak už od příjezdu. Je tu specifické prostředí. Čeká nás i jiné hřiště, poprvé v evropských pohárech budeme hrát na umělé trávě. Těch věcí je tady víc, třeba nám na celý den vypadl proud. Oproti obvyklým výjezdům tady není jediná standardní věc. Ale proto je dobré, že jsme přijeli o den dřív, abychom se připravili, abychom odvedli co nejlepší výkon," citoval klubový web Trpišovského ze setkání s novináři.

Třetí tým uplynulé sezony gibraltarské ligy v úvodním předkole přešel po remíze 0:0 doma a výhře 1:0 venku přes severoirský celek Larne. "Nějaké materiály jsme měli. Vycházíme z jejich odvetného utkání v Irsku. Připravili jsme se na to, že budou hrát na čtyři obránce, ale můžou to změnit vzadu na pět. Velká změna bude umělá tráva i míče, které mají specifickou značku. Zápas může ovlivnit i počasí a vlhkost vzduchu. To jsou všechno věci, se kterými do zápasu počítáme tak, abychom do utkání vstoupili co nejlíp a zvládli ho," prohlásil Trpišovský.

Je přesvědčen, že navzdory nepříliš fotbalovému prostředí podá jeho tým stoprocentní výkon. "Kdyby tady byla sopka nebo Marťani, musíme hrát stejně. Hráči vědí, že hrají za Slavii a je začátek sezony. Prošli jsme přípravou, je tu velká konkurence a jsem přesvědčený, že hráči si uvědomují, že jejich čtvrteční výkon může ovlivňovat jejich postavení v týmu do dalších zápasů," řekl kouč.

"Nechceme nic podcenit a chceme se soustředit na náš výkon, abychom si vytvořili dobrou pozici do odvety. Představuji si stoprocentní profesionální výkon od všech hráčů, kteří zasáhnou do utkání. Chceme zvítězit, číselně to nechci odhadovat, protože jsme soupeře viděli v jednom zápase. Poznám, jestli naši hráči hrají naplno nebo ne. To je pro mě zásadní pro hodnocení výkonu našeho týmu," dodal Trpišovský.

Zápas se bude hrát s míči značky Mitre. "V Česku je nepotkáváme, bude to asi premiéra. Hodně se používají v Anglii, hlavně v nižších soutěžích. Dřív se s nimi hrála anglická liga a hrály s nimi Blšany. Nevím, jak jsou na tom tyhle, ale ty míče v minulosti hodně plavaly, byly tvrdší. Říkalo se, že byly dělané speciálně pro anglický fotbal a pro hlavičkáře. Jde hlavně o věci ohledně střel, centrů a dlouhých míčů. V krátké kombinaci se to tolik neprojeví, ale může se to projevit třeba u standardních situací," poznamenal Trpišovský.

Počasí na Gibraltaru může být pro jeho svěřence dobrou přípravou na nadcházející předkolo, v němž by se utkali s Panathinaikosem Atény. "Dobrá věc na tom je, že je tady velké vedro a vlhkost. V Aténách má být ještě horší, takže je to pro nás dobrá příprava, co se týče prostředí," pochvaloval si kouč českého vicemistra.

Základní sestava se podle něj bude podobat té z generálky proti Puskási (1:0). "Myslím si, že minimálně na devíti nebo deseti postech. Samozřejmě bereme v potaz určitá specifika tohoto zápasu, hlavně umělou trávu. Musíme dávat pozor na zdravotní stav hráčů," řekl Trpišovský.

Mimo soupisku pro 2. předkolo zůstali útočník Stanislav Tecl a záložník Petr Ševčík. "Máme určitý program vzhledem k lize, ještě v neděli máme přípravný zápas. Chceme mít hráče nějak vytížené, třeba Petr Ševčík dotrénovává určité věci. Dali jsme přednost hráčům, které chceme vidět v tomhle dvojzápase, a hráčům v trestu, abychom je měli k dispozici na další předkola," vysvětlil Trpišovský.