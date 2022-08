V Edenu bude "hořet" tráva, slibuje Trpišovský, vyřazení si nepřipouští

Trenér Jindřich Trpišovský vůbec nepřemýšlí nad tím, že by fotbalisté Slavie ve čtvrteční odvetě 4. předkola Evropské konferenční ligy s Rakówem Čenstochová neuspěli a nepostoupili do skupiny.

Je přesvědčený, že jeho svěřenci podají naprosto odlišný výkon než před týdnem při venkovní porážce 1:2 a že pod nimi bude v Edenu "hořet" tráva. Šestačtyřicetiletý kouč si zároveň uvědomuje, jak důležitý zápas Pražany čeká.

Slavia bude odvracet hrozbu podzimu bez pohárů. Trpišovský od příchodu do Edenu v prosinci 2017 s týmem ještě ani jednou nechyběl ve skupině a nepřipouští si, že by tomu mělo být tentokrát jinak.

"Nad tím nepřemýšlím. Chci postoupit a jsem přesvědčený, že to zítra zvládneme. Nechci přemýšlet nad tím, že by se to nepovedlo. Máme sílu na to, abychom to zvládli, chceme ze sebe dostat to nejlepší. Jsem přesvědčený, že tady zítra bude hořet tráva, že do toho dáme to nejlepší, co v nás je, a že to zvládneme," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

Za nejdůležitější zápas od svého příchodu do Edenu odvetu s Rakówem neoznačil. "Nechci to úplně poměřovat, protože těch zápasů, ve kterých jsme byli v podobné situaci, bylo nesčetně. Ať už to byly rozhodující zápasy o postup ze skupin nebo ve vyřazovací fázi. Podobné to bylo i před zápasem s Panathinaikosem Atény (v minulém předkole). Měli jsme proti sobě podobně silného protivníka a museli jsme to zvládnout. V tomhle jsme hodně zkušení, za poslední třeba čtyři roky jsme v této situaci byli více jak desetkrát. Zápasy o tituly, finále poháru," řekl Trpišovský.

"Každý zápas ve Slavii se hraje o hodně, každý je velká zodpovědnost. Máme s tím zkušenost, vnímáme, jak důležitý zápas to je. Chceme hrát Evropu. Je to důležité pro hráče, trenéry, fanoušky i pro český koeficient. Moc dobře si uvědomujeme, co je v sázce. Hraje se de facto o všechno a vstupujeme do toho s tím, že v první sekundě prohráváme o gól. Někdy, když dostaneme gól na začátku, si říkáme, že to je lepší než na konci, že ještě máme čas s tím něco udělat," doplnil kouč českého vicemistra.

Jeho svěřenci se v prvním zápase v Polsku trápili a skórovali z jediného přímého pokusu na branku. "Víme, že jsme u nich předvedli fotbalově hodně špatný výkon, hledáme cestu, jak se zlepšit. Na hřišti jsme toho v Polsku moc neukázali, teď chceme ukázat, jak jsme silní a co umíme. Chceme, aby zápas proběhl úplně jinak. Musíme se oproti prvnímu zápasu změnit, všichni to víme. Stojí proti nám protivník, který nedělá moc chyb, my ho k těm chybám musíme donutit. Věřím, že je to v našich silách," prohlásil Trpišovský.

Předpokládá, že Raków bude hrát stejně jako v domácím utkání. "Určitě vezmou v potaz výsledek, se kterým do zápasu vstupují, i to, co jim doma fungovalo. V 90 procentech je jejich způsob hry vždy hodně podobný. My potřebujeme změnit hlavně svoji mentalitu, věřím, že to přijde s podporou fanoušků a domácím prostředím. Mentálně a ohledně bojovnosti jsme v prvním zápase zaostávali. Další věc je, že potřebujeme zvýšit tempo utkání a plynulost i intenzitu hry. Čekáme od nich to stejné, co v prvním zápase, úpornou defenzivu. Jsem ale přesvědčený, že zápas tady se bude odvíjet v jiném rytmu a my soupeře dokážeme více rozhýbat do hloubky i do šířky," řekl Trpišovský.

Nechtěl komentovat výroky trenéra Čenstochové Marka Papszuna, který si po prvním utkání stěžoval na dvě neodpískané penalty a na rozhodčího. "My se soustředíme na sebe. Také jsme mohli říkat, že v první půli se po zákroku na Ondru Lingra mohla pískat penalta. Nemluvíme o tom. Soustředíme se na odvetu, na fotbalové věci. Na tohle reagovat nechceme. Doufám, že se po odvetě bude mluvit o našem fotbalovém výkonu," dodal Trpišovský.