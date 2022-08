Trpišovský: Stojí proti nám těžký kalibr, musíme ze sebe dostat to nejlepší

Pokud chtějí fotbalisté Slavie ve 3. předkole Evropské konferenční ligy postoupit přes Panathinaikos Atény, musejí ze sebe podle trenéra Jindřicha Trpišovský vydat to nejlepší, co v nich je a předvést komplexní výkon. Očekává dva vyrovnané zápasy, které může rozhodnout hra v pokutovém území a to, kdo udělá méně chyb. Před čtvrtečním úvodním domácím duelem ještě váhá nad složení útoku.

"Celkovou kvalitou týmu bych je přirovnal k Feyenoordu Rotterdam, s kterým jsme hráli. I když jsou herně trochu jiní. Je to výborný a komplexní tým, vlastně nemají žádnou slabou stránku. Stojí proti nám těžký kalibr. Musíme ze sebe dostat to nejlepší, abychom se jim mohli vyrovnat," řekl na tiskové konferenci Trpišovský. Upozornil, že Panathinaikos aktuálně téměř nedostává góly. V součtu s přípravou hned ve 12 z posledních 15 zápasů neinkasoval. "V obranné fázi jsou nesmírně obětaví, jsou týmoví. Dobře řeší obranné situace, mají výborného gólmana a bylo proti nim minimum šancí," prohlásil kouč. "Jsou málo zranitelní v obranné fázi a v útoku ovládají všechny prvky útočné hry. Jsou skvělí v křídelních prostorech, na obou krajích je silný útočník. Ve středu hřiště mají centrálního hráče, který všechno rozehrává. Je to taková směs silných hráčů," uvedl Trpišovský, jehož tým v generálce v úvodním ligovém kole v neděli prohrál s Hradcem Králové 0:1. Postupové šance vidí 50 na 50, byť podle bookmakerů je Slavia favoritem. "Mluvil jsem o jejich přednostech a věřím tomu, že oni se dívají úplně stejně na nás. Rozhodnout může třeba hra v pokutovém území, která nás v neděli trápila. Rozhodne, jak budou týmy efektivní, hodně to ovlivní, který tým půjde do vedení. Potřebujeme do zápasu dobře vstoupit a mít kontrolu nad hrou," řekl Trpišovský. "Myslím, že to budou dva rozdílné zápasy, odveta venku bude jinak vedená. Bude to náročné na komplexnost, kdo se vyvaruje chyb a kdo vnutí soupeři víc svůj styl hry. Nejvíc bude rozhodovat mentální stránka týmů, kdo na tom bude lépe a zvládne klíčové okamžiky a kritické momenty. Stojí proti sobě dva vyrovnané týmy," doplnil trenér českého vicemistra. Slávistický realizační tým konzultoval soupeře i s českým reprezentačním brankářem Tomášem Vaclíkem, který proti Panathinaikosu nastoupil v řecké lize v barvách Olympiakosu Pireus. Poslední dva vzájemné duely vyhrál nad pozdějším mistrem aténský klub. "Mluvil s ním hlavně (trenér brankářů) Štěpán Kolář, který byl jeho trenér a spoluhráč. Jsou v hodně úzkém kontaktu. Nějaké informace jsme od Tomáše získali. Vždy je lepší i pohled hráče, který v zápase proti nim nastoupil. Zmínil, že Panathinakos na podzim a na jaře byl úplně jiný tým. Bavili jsme se i o nebezpečnosti gólových hráčů. Štěpán s ním probíral třeba věci, které v přípravě nemůžete úplně vykoukat z videa. Tomáš potvrdil, že v těch posledních dvou zápasech na Panathinaikos neměli," uvedl Trpišovský. V sestavě řeší otazník na hrotu útoku, neboť zdravotní problémy trápí Yiru Sora. "Máme jasno o herním stylu i o rozestavení. Jediné, co diskutujeme, je obsazení hrotového hráče, které je ovlivněné zraněním Sora. Nevíme, jak to s ním ve čtvrtek bude. Máme i další dvě varianty i z důvodu, aby to byl hráč, který je schopný zvládnout úkoly, které v tom zápase budou ohledně typologie soupeře. Aby byl schopný udržet míč nahoře, ohrozit bránu soupeře, dobře se orientoval ve vápně i nám pomohl s napadáním," dodal Trpišovský, který ještě den před utkáním může udělat dvě změny na soupisce pro 3. předkolo. Slavia v televizi Stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal odvysílají 3. předkolo Evropské konferenční ligy UEFA mezi Slavií Praha a Panathinaikosem. Přímý přenos začíná ve čtvrtek 4.8. 2022 od 18.40 hodin, moderátor David Sobišek přivítá ve studiu například slávistického srdcaře Davida Kalivodu. Samotným zápasem pak provede komentátorské duo ve složení Tomáš Radotínský a Václav Pilný. Aktuální informace z Edenu bude přinášet reportér Radek Šilhan.