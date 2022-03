Trpišovský chystal kvíz, šestnáctiletým bratrům chtěl dát jeden dres. Pak je chválil

Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský si vysokého vítězství 4:1 v úvodním osmifinále Evropské konferenční ligy proti Linci cenil o to více, že mu scházela řada hráčů a že musel velmi improvizovat při skládání sestavy.

Slavia měla už před zápasem řadu absencí a těsně před utkáním vypadli i Ondřej Lingr s Ivanem Schranzem.

"Nemohli jsme počítat s 12 hráči užšího kádru. Dnes dopoledne nám z toho vypadli dva hráči, kteří měli hrát. Co mělo ruce, nohy a plíce, tak muselo jít do zápasu," krčil rameny stratég červenobílého mužstva.

Trpišovský prozradil, že se jeho ekipa potýká s virózou, která přeskakuje z jednoho na druhého. "Hráči nám vypadávají. Myslím, že to na některých bylo i vidět ke konci zápasu. Takže proto si toho vážím ještě o to víc, že je to o tři góly, že jsme čtyři góly dali," pochvaloval si kouč.

Podle trenéra Slavie to v ofenzivě bylo ze strany jeho mužstva hodně dobré, na druhou stranu změny v sestavě ovlivnily organizaci hry. "Střed hřiště byl kompletně nový," upozornil Trpišovský.

"Když vám vypadnou hráči až v den utkání, je to vždy nepříjemné. Takže jsem rád, že jsme to takhle zvládli. Individuální výkony některých hráčů dnes byly nadstandardní," chválil kouč.

Do základní sestavy velmi nečekaně nasadil debutanta Adama Pudila, kterého po poločase vystřídalo jeho dvojče Miloš. "Chtěl bych poděkovat lidem, kteří je do Slavie přivedli. Klub v nich má velký potenciál. Sledujeme je od léta, občas jsme si je vzali do tréninku. I když jim v dubnu bude teprve 17 let, mají velké předpoklady pro náš fotbal," prorokoval Trpišovský.

Místo mladíkům uvolnila neočekávaná absence Ivana Schranze z dnešního odpoledne, navíc Lukáš Masopust by nevydržel celý zápas. "Chtěli jsme zachovat typologii křídel, chtěli jsme tam mít dynamické hráče," vysvětloval šéf slávistické lavičky.

Zatímco Adam Pudil odehrál první půli, jeho bratr Miloš po změně stran 37 minut. "Chtěli jsme si připravit kvíz na půli, jestli zjistíte, že jsme je vyměnili. O poločase jsme trochu zvažovali, že jim necháme stejný dres a ušetříme jedno střídání. Třeba by si toho nikdo nevšiml," vtipkoval Trpišovský.

"Na Adamovi bylo ke konci poločasu vidět, že běžecky je to pro něj náročný zápas. Dal do toho všechno. Brácha pak šel, aby mu to nebylo líto. Oba to na svůj věk zvládli skvěle," pokračoval kouč ve schvále. "Adam byl u prvního gólu, Miloš se zase v druhé půli několikrát výborně vrátil v defenzivě. Prokázal dobré čtení hry," doplnil.

Všechny čtyři góly Slavie dali afričtí hráči, z toho dva Yira Sor. "Vždy je snadnější cesta hráče, který už prošel angažmá v Česku, než jeho přímé zapracování. Důležité je, aby chápali principy týmu, hry, kabiny. K tomu nám pomáhají ti kluci, kteří jsou tu déle. Věděli jsme třeba, že Yira obdivuje Petera Olayinku. O to je to pak rychlejší," mnul si Trpišovský ruce.

Nemyslí si, že je před odvetou v Rakousku rozhodnuto. "LASK je v domácím prostředí daleko silnější, i když hraje v St. Pöltenu. Jsou to hodně nepříjemné zápasy kvůli standardním situacím, dlouhým autům. To a personální nouze nás drží v permanenci. LASK bude muset dotahovat, bude muset hrát s trochu otevřenou obranou, což by nám mohlo vyhovovat," mínil kouč Slavie.