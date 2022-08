Trpišovský chtěl Panathinaikos zmást a povedlo se. Schranz vstřelil vítězný gól

Univerzál Ivan Schranz původně nefiguroval na soupisce slávistických fotbalistů pro 3. předkolo Evropské konferenční ligy s Panathinaikosem Atény a trenéři jej dopsali až na poslední chvíli den před úvodním domácím zápasem. Osmadvacetiletý slovenský reprezentant nakonec naskočil rovnou do základní sestavy a vítězným gólem nasměroval Pražany k výhře 2:0.

Kouč Jindřich Trpišovský si tah pochvaloval a napůl v žertu uvedl, že se snažil zmást soupeře.

"Nijak zvlášť jsem to neprožíval. Každý ví, že ve Slavii je obrovská konkurence, na každý post je strašně moc hráčů. Trenéři musejí někdy udělat těžké rozhodnutí. Nakonec to vyšlo tak, že jsem tam byl dopsaný a nastoupil v základní sestavě. Jsem za to vděčný. Jsem rád, že to vyšlo i takhle gólově a mohl jsem pomoci mužstvu," řekl na tiskové konferenci Schranz.

Skóre zápasu v Edenu otevřel v druhé minutě nastavení úvodního poločasu na druhý pokus po velkém závaru ve vápně. "Už předtím měl Linži (Ondřej Lingr) obrovskou šanci. Pak tam byla skrumáž po rohu. Už první hlavičku jsem mohl proměnit, mohl jsem zakončit důrazněji. Naštěstí se to odrazilo zase ke mně, to už pak byla trochu lehčí pozice a podařilo se mi to trefit," pochvaloval si Schranz.

Na soupisce na poslední chvíli nahradil beka Davida Juráska. Kluby mohou v pohárech nejpozději 24 hodin před úvodním duelem dvojzápasu udělat dvě změny. "Ivan už od víkendu věděl, že ho na soupisku dopíšeme. Jsme rádi i za jeho výkon, po střídání Douděry byl skvělý i na beku. Pracoval skvěle, dal gól. Jsme rádi, že z pozice takhle mimo soupisku šel do základní sestavy a rozhodl nebo udal směr zápasu," řekl Trpišovský. Schranzovo umístění na soupisku do poslední chvíle tajil i kvůli soupeři. "Chtěli jsme je zmást, aby se na něj nepřipravovali," dodal s úsměvem.

Schranz těží z toho, že je velmi univerzální. V útoku může nastoupit na jakékoli pozici a dnes dohrával na pravém beku. "Není to lehké se vždy přeorientovat. Celou přípravu jsem strávil v obraně a dnes jsem hrál na křídle. Ale je mi to vlastní, jsem na to zvyklý a není to pro mě problém," poznamenal.

"Vždy mě to víc táhlo do útoku, odjakživa jsem byl útočník a prostor si umím najít. Asi mám i jiné vlastnosti, které trenéři ode mě potřebují. Takže když mě potřebují na takové nebo jiné pozici, jsem za to rád. Mám radost, že můžu hrát," doplnil.

Schranz věří, že Slavia za týden v odvetě v Řecku stvrdí postup. "Jsme rádi, že se nám povedlo zvítězit. Důležité je také to, že jsme neinkasovali. Myslím, že máme první poločas dobře rozehraný. Musíme stejně přistoupit i k odvetě, podat minimálně tak dobrý výkon a zvládnout to i tam," uvedl Schranz.