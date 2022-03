Slavia leští novou hvězdu. Těžko říct, kde se zastaví, velebí Sora kouč Trpišovský

Přestože se útočník Yira Sor dvěma góly podílel na čtvrtečním vítězství fotbalistů Slavie 4:1 nad Lincem v úvodním osmifinále Evropské konferenční ligy, mrzelo ho, že stejně jako proti Fenerbahce Istanbul o kolo dříve nedosáhl na hattrick. Velkou pochvalu za svůj výkon sklidil od trenéra Jindřicha Trpišovského, který si netroufne odhadnout, kam až sahá jeho potenciál.

"Myslím si, že jsem přišel o další hattrick, toužil jsem po něm. Nepovedl se mi už proti Fenerbahce. Mám hlavu nahoře a věřím, že přijde," prohlásil Sor po utkání s Lincem.

"Mám velkou radost ze dvou gólů za Slavii v takové soutěži. Zůstávám skromný, byl to týmový výkon. Nebyl to jednoduchý zápas, spoluhráči mi hodně pomohli," uvedl jednadvacetiletý Nigerijec, který v lednu přestoupil do Slavie z Ostravy.

Kouč Trpišovský vyzdvihl jeho dovednosti. "Kde je konec jeho potenciálu, si netroufnu odhadnout, je to hodně vysoko. Evropský fotbal mu víc vyhovuje. Terény i soupeři v Česku jsou složitější. Má skvělé schopnosti, ale musí zapracovat na instinktivních věcech a kondici," konstatoval šestačtyřicetiletý rodák z Prahy.

"Kdyby byl Sor úplně v topu kondičně, zvykl si na tým, tak je to hráč, který daleko přesahuje hranice českého fotbalu. Je to komplexnější hráč než (Abdallah) Sima," srovnal Trpišovský Sora se senegalským útočníkem, kterého Slavia loni v létě prodala do Brightonu.

"Těžko říct, kde se to zastaví. Někdy ho budeme muset brzdit i my, třeba při oslavách gólů. Absolutní rychlost má Sor skvělou, říká nám, že ještě není na svém maximu. Úžasná je jeho rychlost prvních pěti kroků. Jeho dynamika je výjimečná. Výjimečně zvládá i ovládání míče v rychlosti, což u tak rychlých hráčů nebývá zvykem," podotkl Trpišovský.

Sor otevřel skóre po necelých třech minutách hry, když ze strany propálil brankáře Alexandera Schlagera. Po necelé půlhodině hry přidal druhou trefu.

"Šel jsem sám na gólmana. Musel jsem být v klidu. Věřil jsem, že se svou rychlostí dokážu snadno obejít brankáře, takže když ke mně šel míč, viděl jsem, že by mi brankář střelu zablokoval, takže jsem ho musel obejít. A potom z toho byl gól," prohlásil Sor.

Hosté ve druhé půli snížili, ale v rozmezí 82. až 85. minuty slávisté odskočili do tříbrankového trháku. Nejprve se prosadil Sorův krajan Peter Olayinka a po něm Ibrahim Traoré. "Nigérie na nás může být pyšná. Opravdu to pro nás byl skvělý zážitek," řekl Sor.

Udivil ho výkon teprve šestnáctiletého záložníka Adama Pudila, který nečekaně nastoupil v základní sestavě Pražanů, za něž si odbyl soutěžní premiéru v pohárech jako druhý nejmladší hráč v historii klubu. Ve druhém poločase ho nahradilo dvojče Miloš.

"Byl jsem velmi překvapený. Nečekal jsem od něho takový výkon. Bránil, hrál na 100 procent, pohyboval se s velkou intenzitou. Hodně si věřil, kličkoval. Jeho výkon mě šokoval, hrál skvěle. Gratuluju mu," uvedl Sor.