Konec Slavie v Evropě přivedl do kabiny i Tvrdíka. Skupina se nám nepovedla, ví Tecl

V 73. minutě duelu se Sivassporem si Stanislav Tecl naběhl na přihrávku Davida Douděry a sám před prázdnou brankou mohl rozhodnout. V tutové šanci ale přestřelil a de facto tím symbolizoval podzimní trápení fotbalistů Slavie v Evropské konferenční lize. I když si Kluž v souběžně hraném utkání postup pohlídala, sešívaní se nedokázali rozloučit s plným Edenem vítězstvím.

Utkání jste mohl rozhodnout, ale v jasné šanci jste přestřelil. Co se stalo?

Asi jsem to zbytečně přeběhl. Měl jsem si na balon líp počkat a dávat ho do prázdné brány.

Byli jste připraveni na to, že zimu v evropských pohárech nepřečkáte?

Před zápasem jsme samozřejmě věděli, jak jsou karty rozdány, počítat jsme s tím museli. Věděli jsme, že to nemáme ve svých rukou, ale kvůli fanouškům mě mrzí, že jsme nedokázali zápas zvládnout. Dneska byli naprosto fantastičtí, nepamatuju si, kdy nás takhle naposledy hnali za vítězstvím. Byl to hukot.

Měl jste informace, jak probíhá zápas v Kluži?

Neměl, výsledek jsem se dozvěděl až po zápase. Ani to nemělo cenu sledovat, stejně jsme byli nachystaní udělat vše pro vítězství a výsledek z Kluže jsme ovlivnit nemohli.

Zasloužili jste si vůbec postoupit?

Těžko říct, celá skupina se nám nepovedla. Poprvé jsme byli favoritem a ze začátku nám trochu trvalo, než jsme srovnali s tím, že máme utkání řídit a mít je pod kontrolou. Byla to i trochu otázka štěstí, protože skoro každý útok soupeřů skončil u nás v bráně. Naopak my mívali dvacet střel a nedokázali jsme proměnit ani ty největší šance.

Takže epilog se Sivassporem byl příznačný pro celou skupinu?

Přesně tak. Turci byli jednou ve vápně a byla z toho taková podivná penalta. Ani nevím, jestli to byla ruka, nebo ne. My měli tolik závarů, abychom dali čtyři góly, nakonec jsme vstřelili jen jeden. Dnešní zápas tak nějak podtrhl tu naši evropskou cestu.

Je to pro vás největší zklamání ve Slavii?

Asi bych ani neřekl. Máme mladý tým, který si holt musí něčím projít, aby se mohl posouvat dál. Kluci, kterým je dvacet let a hráli Konferenční ligu poprvé, ji zvládli skvěle a nemyslím, že jsme proti Sivassporu podali špatný výkon. Je potřeba se z vyřazení poučit a jít za dvěma cíli, které máme jasně definované: dohnat Plzeň a vyhrát MOL Cup.

Co po zápase zaznělo v kabině?

Přišel za námi i pan Tvrdík. (předseda představenstva klubu) Snažil se nás povzbudit a zopakoval cíle, které my známe. Ale co přesně tam zaznělo, to bych si nechal pro sebe.

Zopakoval své poměrně ostré vyjádření po duelu v Turecku?

Naštěstí ne, ale my víme, že jsme postoupit měli. Já osobně jsem tušil, že to pro nás bude hodně složité. V Evropě jsme byli zvyklí hrát agresivně, na brejky, spíš než tvořit. Mezinárodní fotbal je trochu jiný než ten ligový. Ale samozřejmě jsem si myslel, že to zvládneme.