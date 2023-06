Italové i Britové chválí atmosféru v Edenu, sepsuli ale fanoušky za pouliční bitky

Podle italského a britského tisku nabídlo středeční finále Evropské konferenční ligy mezi fotbalisty West Hamu a Fiorentiny (2:1) vypjatý zápas, kterému prospěla i vynikající atmosféra v ochozech pražského stadionu v Edenu. Pokazil ji pouze incident z 33. minuty, kdy angličtí příznivci zranili plastovým kelímkem kapitána "Fialek" Cristiana Biraghiho.

Fanoušci obou týmů si vysloužili kritiku i za chování před a po utkání kvůli potyčkám v centru Prahy.

Skóre finále druhého ročníku soutěže otevřel v 62. minutě z penalty Saíd Benrahma, za pět minut srovnal záložník Fiorentiny Giacomo Bonaventura. V 90. minutě rozhodl Jarrod Bowen. Vítězství West Hamu oslavili i čeští reprezentanti Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem, kteří odehráli celý zápas. Mezi poraženými je Antonín Barák, jenž se dostal do hry z lavičky až v nastaveném čase. "Kladiváři" si vítězstvím zajistili účast v příštím ročníku Evropské ligy.

"Zklamání je obrovské, prohrát finále gólem v 90. minutě bolí. Fiorentina přišla o trofej i další šanci na evropské poháry," připomněl list Gazzetta dello Sport porážku "Fialek" ve finále Italského poháru a osmé místo v Serii A. I to by ale nakonec mohlo na pohárovou účast stačit, pokud by sedmý Juventus byl kvůli nesrovnalostem v účetnictví potrestán zákazem startu.

Média vyzdvihují náboj duelu, ke kterému přispěl i benevolentní metr hlavního sudího Carlose del Cerra Grandeho ze Španělska. "V Praze byl k vidění vypjatý duel, někdy až za hranicí. Také rozuzlení finále proběhlo tím nejdramatičtějším způsobem," uvedl web BBC. "Oba tábory fanoušků vytvořily v Edenu fantastickou atmosféru, která strhla i hráče," přidala Gazzetta dello Sport.

Italský i britský tisk se shodují, že vyhrál efektivnější tým. West Ham se dočkal evropské trofeje po 58 letech, v sezoně 1964/65 ovládl Pohár vítězů pohárů. Celek z Florencie čeká ještě déle, stejnou soutěž vyhrál v ročníku 1960/61.

"Sen Fiorentiny o velké trofeji se v Edenu rozplynul v samém závěru. Italský tým odehrál minimálně rovnocennou partii, možná byl v průběhu zápasu dokonce lepší. Velmi hořká porážka," zhodnotil deník Corriere dello Sport.

"Na triumf West Hamu to dlouho nevypadalo, první poločas se hrál na jednu bránu. "Kladiváři" se zvedli až po přestávce," napsal Sky Sports, který odsoudil chování anglických fanoušků. Ti během úvodního dějství zasypávali hráče soupeře plastovými kelímky a jeden z nich zasáhl kapitána Biraghiho do hlavy. Kvůli ošetření tržné rány se několik minut nehrálo.

"Biraghiho zranění a potyčky v centru města byly kaňkou na jinak bouřlivé atmosféře během samotného zápasu," připomněl Sky Sports střety fanoušků obou týmů před zápasem i konflikty s policií během oslav po duelu. Ve středu odpoledne policie zadržela 16 lidí.

"Přípravy na velké finále zkazilo násilí v ulicích," podotkl deník The Independent. "Incidenty budou mít zajisté dohru. UEFA musí tvrdě potrestat chování fanoušků West Hamu během prvního poločasu," napsal web BBC. Londýnský klub po utkání v prohlášení ujistil, že události vyšetří a viníky potrestá.