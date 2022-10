Douděru nadchlo letadlo s fanoušky. Pro vítězství uděláme všechno, slíbil

Obránce David Douděra je nadšený, že fanoušci ve spolupráci s klubem vyrazili letecky do Kosova podpořit fotbalisty Slavie v klíčovém utkání Evropské konferenční ligy proti Ballkani.

Pražané ztrácejí dvě kola před koncem skupiny tři body na vedoucí dvojici Kluž a Sivasspor, a pokud chtějí pomýšlet na postup, musí v Prištině vyhrát.

Proto slávisty potěšilo, že budou mít i proti Ballkani silnou podporu fanoušků. Příznivci červenobílých míří do Kosova ve velkém počtu a zaplnili letecký speciál.

"Tohle fakt oceňuju, nadchlo mě to," přiznal čtyřiadvacetiletý ofenzivní obránce.

"Spolupráce týmu s fanoušky by měla být na vysoké úrovni, zvlášť v takových klubech jako Slavia. Zahřálo mě to u srdíčka. Tak by to mělo být, to jsou maličkosti, které dělají velký klub," uznale pronesl Douděra.

Spolu s parťáky doufá, že věrným fanouškům udělají radost vítězstvím. Slavia by ho moc potřebovala, ovšem za nepříznivých okolností jí k postupu nemusejí stačit ani výhry ve zbylých dvou duelech.

"Koukáme jen sami na sebe. Pro nás je maximálně důležité zvládnout oba zápasy za tři body," zdůraznil Douděra.

"Pokud bychom to nezvládli, je jedno, jestli nám někdo pomůže, nebo ne. Nejdřív máme za úkol splnit náš cíl: oba zápasy vyhrát," doplnil.

Jeho tým po sérii tří nezdarů v posledních třech soutěžních zápasech naopak zvítězil. V neděli v ligovém derby rozdrtil Spartu 4:0.

"Hodně nám pomohlo utkání s Mladou Boleslaví. Jak jsme výhru urvali v deseti, to jsme se hodně semkli. Od té doby panuje v kabině spokojenost," nechal nahlédnout do červenobílé šatny.

"Tvrdou prací jsme se dopracovali ke krásnému výsledku v derby. Musíme jen takhle pokračovat, mít stejné nasazení, stejnou atmosféru v kabině. Pak věřím, že uspějeme," řekl Douděra.

V Kosovu očekává podobně otevřený zápas jako v září, kdy Slavia doma porazila Ballkani po obratu 3:2. "Víme, jak hrají. Kombinačně, snaží se maximálně držet balon. Uvidíme, jak to zvládneme. Pro výhru uděláme všechno," slíbil krajní obránce.

Nepovažuje za problém ani to, že jeho týmu budou scházet dva střelci z derby Václav Jurečka s Jakubem Hromadou, kteří nefigurují na soupisce pro Konferenční ligu.

"Budou nám chybět, ale máme dost široký kádr na to, abychom si s tím poradili. Je tu nějakých 22 hráčů, o tom to je. Není to o 11 lidech. Je to týmový sport, je jedno, kdo nastoupí v základní jedenáctce o víkendu, kdo ve čtvrtek. Jsou tu dost kvalitní hráči, nevidím v tom žádný problém. Běžná fotbalová praxe," mávla rukou letní posila Slavie.