Zdrcený De Ligt vzal vinu na sebe. Nevilla nadchli Češi: Mají zabijácký instinkt

Byl to zlomový moment utkání. V 55. minutě klopýtl Matthijs de Ligt, před Patrikem Schickem plácl do balonu rukou a ruský sudí Sergej Karasev ho po zásahu videorozhodčího vyloučil. "Od té doby měli Češi soupeře v provazech. Bušili do něj a bušili," hodnotil expert Gary Neville osmifinálový zápas Eura, v němž Češi zdolali 2:0 Nizozemce.

Nizozemci, kteří jako jediní dali ve skupině osm branek, poprvé od listopadu 2013 nevyslali v zápase ani jednu střelu mezi tyče. Přesto vinu hledali v divokém házenkářském zákroku, který po změně stran převedl De Ligt. Související Zjevení jménem Holeš. Ve Slavii si zvykl látat díry, teď je z něj hrdina. Už podruhé "Připadalo mi, že do té červené karty jsme byli lepším týmem. Utkání se točí kolem jednoho, dvou momentů. Nejprve Malen nedal únik a za několik vteřin později jsme byli v deseti hráčích. Nejhorší, co se může proti tomuto soupeři stát, že prohráváte. Pak mohl hrát přesně to, co chtěl," povzdech si trenér Nizozemska Frank de Boer. Zdrcený De Ligt po zápase převzal odpovědnost za vyřazení Nizozemců. "Ve skutečnosti jsme prohráli kvůli mému jednání; to je zoufalý pocit," řekl nizozemské veřejnoprávní televizi NOS. "Měli jsme hru pod kontrolou, a najednou přišla taková řacha. Nechal jsem si balon odskočit, což bylo špatné rozhodnutí," sypal si popel na hlavu. De Ligt po zápase působil tak nešťastně, že dokonce obdržel otázku, zda na sebe není příliš tvrdý. "Víte co, tento okamžik otočil zápas a já jen bezmocně sledoval, jak se v posledních minutách tým trápil. Je to opravdu moje vina. Pořád se z toho nemůžu dostat." Že by za vyřazením nizozemského týmu ale stálo jedno nešťastné podklouznutí, to rezolutně odmítl Gary Neville, bývalý anglický reprezentant a nyní expert stanice Sky Sport. "Nikdy nebudu akceptovat to, že když uklouzneš, že máš smůlu. Jako obránce uklouzneš pouze v případě, že jsi mimo pozici, když jsi špatně přečetl let míče a ty jednáš v panice," vysvětloval legendární obránce. "Po vyloučení De Ligta je Češi měli v provazech. Bušili a bušili. De Boerovi hoši vadli způsobem, kterému byste nevěřili… Vypadali opravdu žalostně, nedokázali se oslabení takticky přizpůsobit," všiml si Neville. Naopak Schick a spol. svým výkonem Nevilla nadchli. Už v rozhovoru před druhou půlí předpovídal, že postoupí právě oni. "Mají zabijácký instinkt," prohlásil. "Češi si postup plně zasloužili. Měli více charakteru a větší osobnosti," doplnil po závěrečném hvizdu. Související Fotbalová pohádka v Budapešti. Tak čeští fotbalisté pokořili hrdé Oranje 52 fotografií