Pohlazení, nebo facka? Kouč po baráži ME čelí podezření, že uhodil hráče do obličeje

Kouč fotbalové reprezentace Izraele do 21 let Guy Luzon čelí podezření, že dal během baráže o postup na mistrovství Evropy proti Severnímu Irsku facku svému svěřenci Zivovi Morganovi. "Nebyl to pohlavek, ale láskyplné pohlazení," hájí se trenér.

Israel U-21 coach Guy Luzon is slapping his player.pic.twitter.com/eH3p1UOKFJ — TheSecretScout (@TheSecretScout_) September 27, 2022

Izraelci uhráli v prvním duelu v Severním Irsku remízu 1:1, v úterní odvetě v Tel Avivu gól po devadesáti minutách nepadl, a oba celky se tak chystaly na prodloužení. Před jeho začátkem si Luzon k sobě povolal Morgana a dost impulzivně mu cosi vysvětloval. Během toho také jeho ruka zamířila do hráčova obličeje. Podle mnohých mu dal facku, když chtěl hráč od trenéra odstoupit, kouč ho následoval a šel za ním. Luzon však situaci viděl jinak. "Bylo to pohlazení, ne facka. Kdybych dal facku, cítili byste to. Bylo to pohlazení z lásky, to je celé," prohlásil po zápase, který nakonec jeho tým vyhrál v penaltovém rozstřelu a postoupil na závěrečný šampionát. "Nic se nestalo. Bavili jsme se profesionálně, smáli jsme se. Můžu říkat svým hráčům, co chci, všechno v dobré náladě," prohlásil pak Luzon na tiskové konferenci. Na šestnáctičlenný závěrečný turnaj, který příští rok od 21. června do 8. července uspořádají Gruzie a Rumunsko, prošlo přímo devět vítězů skupin, Švýcarsko jako nejlepší celek z druhých míst a automaticky měly účast jistou pořadatelské země. Zbylí čtyři účastníci - včetně mladíků z Česka, kteří vyřadili Island - jsou z baráže. Složení skupin určí los v Bukurešti 18. října.