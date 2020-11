Na tenhle gól budu vzpomínat celý život, raduje se Ďuriš po postupu na Euro

Fotbalisté Slovenska vděčí za postup na mistrovství Evropy především bývalému hráči Plzně či Mladé Boleslavi Michalu Ďurišovi, který ve čtvrtek rozhodl v prodloužení finále baráže v Severním Irsku. Dvaatřicetiletý útočník Omonie Nikósie přiznal, že šlo možná o nejdůležitější gól, který kdy v národním týmu vstřelil.

"Co se týká reprezentace, byl to asi nejdůležitější gól, co jsem dal. Celkově je to jedna z těch důležitých branek, na které budu celý život vzpomínat. Máme radost, že si po čtyřech letech zopakujeme účast na Euru. Chtěl bych tohle vítězství darovat všem lidem na Slovensku, kteří nám drželi palce, ale nemohli být s námi tady na stadionu. Cítili jsme, že stáli za námi, výhra patří jim," řekl Ďuriš televizní stanici RSTV2.

Slovenský útočník ve 110. minutě udivil chladnokrevností. Po Kuckově přihrávce si navedl míč kolem zkušeného obránce Evanse do rohu pokutového území a střelou na bližší tyč překvapil gólmana Peacocka-Farrella.

"Myslím, že jsem dostal přihrávku od Jury Kucky, ta se mi od obránce odrazila do běhu a snažil jsem se jen trefit bránu. Jsem velmi rád, že to tam padlo," doplnil Ďuriš.

Někdejší záložník pražské Sparty Juraj Kucka Ďuriše pochválil, jak si s jeho přihrávkou poradil. "Je to obrovská hrdost, ani to neumím popsat. Míšovi děkuji, jak to zvládl, jsem šťastný, že to tam padlo," uvedl záložník italské Parmy, který v 17. minutě po hrubé chybě severoirské obrany z brejku otevřel skóre. "Neděkujte mně, ale celému mužstvu. Jsem pyšný, jak jsme to zvládli. Zápas velmi bolel, ale teď už je dobře, už si můžeme užívat postup," dodal Kucka.

Kapitán Marek Hamšík se radoval, že si po mistrovství světa v roce 2010 a evropském šampionátu zahraje na třetím velkém turnaji. "Velmi mě těší, že jsme dosáhli už na třetí postup. Jsem pyšný na celé mužstvo, nebyl to lehký zápas. Inkasovali jsme vyrovnávací gól krátce před koncem, ale psychicky jsme to ustáli a potěšili celé Slovensko," řekl záložník čínského Ta-lienu.

Úspěšnou premiéru v roli hlavního kouče Slováků prožil Štefan Tarkovič, který vystřídal na lavičce odvolaného českého trenéra Pavla Hapala. Pochválil hráče za to, že přesně splnili stanovený plán. "Jsem rád, že jsme do puntíku splnili naše předsevzetí. Hráli jsme soudržně, takže i když nás soupeř zatlačil, udrželi jsme koncentraci až do konce zápasu," podotkl Tarkovič.

Hráče ocenil především za to, že se dokázali psychicky zvednout po vyrovnávacím gólu v 88. minutě, který si do vlastní brány poslal obránce Milan Škriniar. "Nebylo příjemné být pět minut od postupu a inkasovat. Ale semkli jsme se, ukázali velkou mentální sílu. Dík za postup patří všem lidem v týmu," dodal slovenský trenér.

Slováci si na mistrovství Evropy zahrají ve skupině E postupně s Polskem, Švédskem a Španělskem. První dva zápasy odehrají v Dublinu, ten poslední v Bilbau.