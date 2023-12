Čechy čekají na Euru Ronaldova parta a Turci. Na třetího soupeře musí počkat

Čeští fotbalisté vstoupí do mistrovství Evropy v příštím roce v Německu zápasem proti kontinentálnímu šampionovi z roku 2016 Portugalsku, za které hraje hvězdný kanonýr Cristiano Ronaldo. Dalšími soupeři ve skupině F budou Turecko a vítěz větve C březnového play off, v níž se utkají Gruzie, Lucembursko, Řecko a Kazachstán. Rozhodl o tom dnešní los v Hamburku

Čeští reprezentanti začnou 18. června proti Portugalsku v Lipsku, další dva zápasy s vítězem play off a Tureckem odehrají v Hamburku. Závěrečného turnaje se stejně jako předloni zúčastní 24 zemí, které los rozdělil do šesti čtyřčlenných skupin. Do vyřazovací části postoupí první dva celky z každé skupiny a nejlepší čtyři mužstva z třetích míst. Mistrovství Evropy začne 14. června a vyvrcholí o měsíc později finálovým duelem v Berlíně. Český tým na losu neměl trenéra, kouč Jaroslav Šilhavý se navzdory postupu rozhodl po kvalifikaci nepokračovat.

