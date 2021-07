Kolikrát ještě potkáme Česko? Formát Eura ztrhali i v Anglii: Horší to být nemohlo

Nový formát fotbalového Eura, který některé týmy ubíjí zdlouhavým cestováním, je nadále pod palbou kritiky. Po Patriku Schickovi či Velšanovi Chrisu Gunterovi se ozval významný britský deník.

"Když pořádáte fotbalový šampionát, musíte zajistit, aby byl férový a neokoukaný. To jsou dvě základní pravidla. UEFA v případě Eura selhala v obou případech," píše Martin Samuel z listu Daily Mail, který patří k nejčtenějším ve Velké Británii.

Samuel upozorňuje třeba na nerovné podmínky ohledně cestování.

Zatímco Švýcaři nalétali jen ve skupině kolem deseti tisíc kilometrů, jejich osmifináloví soupeři Francouzi měli podstatně klidnější režim. "Co se stalo potom, byl zázrak (Švýcarsko porazilo favorita na penalty - pozn. red.), ale pointu nemění. Švýcaři zkrátka zvítězili navzdory špatnému plánování UEFA," poznamenává novinář.

V podobně nevýhodné pozici byl v osmifinále Wales proti Dánsku. A nakonec prohrál 0:4.

Týmy nemůžou vystát hlavně ázerbájdžánské Baku, které z pohledu Evropy leží až za Tureckem. Do vzdálené metropole musejí také Češi, kteří tam v sobotu odehrají čtvrtfinále proti Dánsku. Postupující mužstvo pak poletí do Londýna. To druhému semifinalistovi se stačí přesunout z Říma. "Tady si UEFA opět zahrává s konceptem férovosti," píše Samuel.

Dále mu vadí, že Euro je poněkud repetitivní. "Jak je možné, že čtyři ze šesti skupin nabídly odvety z kvalifikace?" ptá se. Například Češi znovu narazili na Anglii. Kvalifikační řežbu si zopakovali také Španělé se Švédy, Rakušané s Makedonci a Belgičané s Rusy.

A aby toho nebylo málo, Česko může na Anglii narazit i v semifinále. Šlo by už o čtvrtý střet za poslední dobu.

"Jak je to možné?" nechápe novinář. "V případě klubových turnajů UEFA kvůli televizním stanicím zajišťuje, aby se ve skupině nemohly potkat týmy ze stejné země. Opakujícím se skupinám na mezinárodní úrovni ale zabránit nedokáže."

"Od kvalifikace po případný finálový zápas může Anglie odehrát čtyři ze 14 zápasů, tedy 29 procent, proti jedné zemi. Takhle pokazit rozpis v unii, která čítá 55 národních asociací, je na pováženou," dodává Samuel.

Příliš se mu nelíbí ani rozšíření Eura, na kterém už od minulého šampionátu hraje místo 16 hned 24 týmů. A aby síto ve skupinách nebylo až příliš drsné, přibylo osmifinále. Třeba Ukrajině tak letos k postupu do vyřazovací fáze stačila výhra nad Severní Makedonií. Zbylé dva zápasy ve skupině prohrála a měla záporné skóre (teď je paradoxně už ve čtvrtfinále).

"Není to tak hrozné jako na mistrovství světa 1986, kde se Uruguay dostala mezi šestnáctku postupujících po dvou remízách a porážce 1:6 od Dánska, ale počkejte si a přijde něco podobného," upozorňuje Samuel.

"Horší už to být nemohlo a za všechno může mizerné plánování. Na Euru je příliš mnoho týmů, hrajících na příliš mnoha místech, které jsou od sebe moc daleko. Do toho formát turnaje oceňuje neúspěch," dodává novinář.